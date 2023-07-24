Паника в магазинах Техаса: люди начали массово скупать рис после запрета Индии на его экспорт

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Каждая семья уроженцев Индии в США скупила 10-15 мешков риса, потому что Индия заблокировала экспорт риса, - написал один из пользователей Сети, сообщив, что у некоторых семей скопилось уже до 150 мешков риса
Напомним, ранее Индия запретила экспорт всего риса, кроме басмати. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке.
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А, нет, стоп! Бумагу они уже скупали.