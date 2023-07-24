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Паника в магазинах Техаса: люди начали массово скупать рис после запрета Индии на его экспорт

Паника в магазинах Техаса: люди начали массово скупать рис после запрета Индии на его экспорт

Автор:
24 июля 2023 08:18
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Индия   Техас   аидео   в мире   запрет   рис   
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Каждая семья уроженцев Индии в США скупила 10-15 мешков риса, потому что Индия заблокировала экспорт риса, - написал один из пользователей Сети, сообщив, что у некоторых семей скопилось уже до 150 мешков риса


Напомним, ранее Индия запретила экспорт всего риса, кроме басмати. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке.

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Метки: Еда   Индия   Техас   аидео   в мире   запрет   рис   
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15  комментариев
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
Лохи! Не рисом единым жив человек. Надо было гречу скупать... и туалетную бумагу!
А, нет, стоп! Бумагу они уже скупали.
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5k
Евгений Д 6 минут назад
Забыли про соль, спички и туалетную бумагу
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1k
Николай 19 минут назад
Тупые американцы. Гречку ж брать надо!
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2
LPR2006 Полчаса назад
Запас карман не тянет
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78k
Доктор Джонс Полчаса назад
А сколько может храниться рис?
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2
LPR2006 Доктор Джонс Полчаса назад
До 2х-3х лет ошпареный и до года без термообработки, простой
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199
дмитрий викторович 46 минут назад
А мы удивлялись,когда у нас гречку закупали мешками! Люди везде одинаковые...
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3k
Alex Час назад
Они его жопами жрут что ли?
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2
LPR2006 Alex Полчаса назад
А Вы гречу и горох?
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