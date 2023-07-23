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В ОАЭ женщина поела мяса из одной тарелки со львом и этим напугала посетителей

В ОАЭ женщина поела мяса из одной тарелки со львом и этим напугала посетителей

Автор:
23 июля 2023 09:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ОАЭ   животные   лев   мясо   риск   тарелка   
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На кадрах видно, как лев ест мясо, а посетительница лезет рукой в его тарелку и спокойно берёт кусочек себе.

Многие посчитали поступок посетительницы опасным и посоветовали ей держаться от льва подальше.

Источник:

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Метки: Видео   ОАЭ   животные   лев   мясо   риск   тарелка   
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1  комментарий
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Херанука Паибалу 46 минут назад
лев не рискует связываться с такой хищницей
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