В ОАЭ женщина поела мяса из одной тарелки со львом и этим напугала посетителей

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На кадрах видно, как лев ест мясо, а посетительница лезет рукой в его тарелку и спокойно берёт кусочек себе.
Многие посчитали поступок посетительницы опасным и посоветовали ей держаться от льва подальше.
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