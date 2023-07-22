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Вот так сегодня сотрудники МЧС спасали маленьких аистов, запутавшихся в гнезде

Вот так сегодня сотрудники МЧС спасали маленьких аистов, запутавшихся в гнезде

Автор:
22 июля 2023 10:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   МЧС   аист   добро   поступок   птицы   спасатели   спасение   
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Спасатели поднялись по автолестнице на 18 м в высоту и разрезали верёвки вручную.

Управляющий заметил это по камерам видеонаблюдения и вызвал МЧС России. Сотрудники пожарно-спасательной части №86 оперативно приехали по адресу и поднялись по автолестнице на высоту 18 метров.

Спасатели аккуратно срезали веревки для того, чтобы освободить аистят. В конечном итоге им удалось помочь запутавшимся в гнезде пернатым.

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Метки: Видео   МЧС   аист   добро   поступок   птицы   спасатели   спасение   
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