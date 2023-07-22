Вот так сегодня сотрудники МЧС спасали маленьких аистов, запутавшихся в гнезде

Управляющий заметил это по камерам видеонаблюдения и вызвал МЧС России. Сотрудники пожарно-спасательной части №86 оперативно приехали по адресу и поднялись по автолестнице на высоту 18 метров.

Спасатели аккуратно срезали веревки для того, чтобы освободить аистят. В конечном итоге им удалось помочь запутавшимся в гнезде пернатым.