Вот так сегодня сотрудники МЧС спасали маленьких аистов, запутавшихся в гнезде

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Спасатели поднялись по автолестнице на 18 м в высоту и разрезали верёвки вручную.
Управляющий заметил это по камерам видеонаблюдения и вызвал МЧС России. Сотрудники пожарно-спасательной части №86 оперативно приехали по адресу и поднялись по автолестнице на высоту 18 метров.
Спасатели аккуратно срезали веревки для того, чтобы освободить аистят. В конечном итоге им удалось помочь запутавшимся в гнезде пернатым.
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