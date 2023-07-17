В Югре полуголый мужчина устроил перформанс на памятнике погибшим в ВОВ

1410
1
1
Полицейским Нижневартовска пришлось снимать мужчину с памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Гражданин забрался на монумент и начал декламировать стихи.
Пикантности инциденту добавляло то, что мужчина был почти голым — в одних лишь трусах. Такой перформанс не оценили ни прохожие, ни интернет-комментаторы — видео было выложено в соцсетях. А прибывшим на место полицейским вартовчанин заявил, что готов заплатить миллионные штрафы, но слезать с памятника отказался.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама