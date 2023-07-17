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В Югре полуголый мужчина устроил перформанс на памятнике погибшим в ВОВ

В Югре полуголый мужчина устроил перформанс на памятнике погибшим в ВОВ

Автор:
17 июля 2023 10:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: В Югре   ВОВ   Видео   неадекват   памятник   перформанс   полуголый мужчина   
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Полицейским Нижневартовска пришлось снимать мужчину с памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Гражданин забрался на монумент и начал декламировать стихи.

Пикантности инциденту добавляло то, что мужчина был почти голым — в одних лишь трусах. Такой перформанс не оценили ни прохожие, ни интернет-комментаторы — видео было выложено в соцсетях. А прибывшим на место полицейским вартовчанин заявил, что готов заплатить миллионные штрафы, но слезать с памятника отказался.

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Метки: В Югре   ВОВ   Видео   неадекват   памятник   перформанс   полуголый мужчина   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп Час назад
В Югре любой сумасшедший поэт легко заплатит миллионный штраф))
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23k
ЦСКА 16 минут назад
Ханты-Мансийцам вообще бухать не рекомендуется... Так же как, например чукчам или бурятам! Они с первого стакана в орангутанов превращаются!
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3k
дед Сергей 2 часа назад
какие штрафы? пусть бы посидел лет пять.
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