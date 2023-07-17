В Югре полуголый мужчина устроил перформанс на памятнике погибшим в ВОВ

Пикантности инциденту добавляло то, что мужчина был почти голым — в одних лишь трусах. Такой перформанс не оценили ни прохожие, ни интернет-комментаторы — видео было выложено в соцсетях. А прибывшим на место полицейским вартовчанин заявил, что готов заплатить миллионные штрафы, но слезать с памятника отказался.