Эффектное задержание грабителя в Иране

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В иранском Мешхеде грабитель вырвал телефон из рук женщины. Далее последовало почти голливудское задержание.
Момент ограбления и задержания запечатлели камеры наблюдения.
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