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Эффектное задержание грабителя в Иране

Эффектное задержание грабителя в Иране

Автор:
17 июля 2023 10:01
Сообщество : Криминал
Метки: грабитель   задержание   иран   криминал   ограбление   преступление   
789
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В иранском Мешхеде грабитель вырвал телефон из рук женщины. Далее последовало почти голливудское задержание.

Момент ограбления и задержания запечатлели камеры наблюдения.

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Метки: грабитель   задержание   иран   криминал   ограбление   преступление   
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10  комментариев
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492
Glot Remmy 19 минут назад
Трус и подонок ищет повод не вмешаться или оправдать невмешательство окружающих, мол, у нас законы на стороне преступников и нам за это будет бо-бо. Достойные же люди во всём мире и независимо от политико-экономического строя попытаются помочь, поскольку это дело совести.
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2k
Владимир Полминуты назад
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2k
Сергей Викторович 8 минут назад
Как у них красиво и ухожено на улице: красивая брусчатка, обустройство... Вот тебе и Иран.
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2k
ant-laz11 8 минут назад
чистенько у них там культурно все
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10k
Борис Карабанов 19 минут назад
Интересно, а почём в Иране протезирование кисти руки?
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6k
VL Полчаса назад
браво!!!!!
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397
АІ Полчаса назад
Справедливость восторжествовало очень быстро!)
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11k
Дядя Саша Полчаса назад
В Иране??? Грабитель? Представляю, что ему теперь будет.
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33k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Респект и уважуха, что сказать.
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