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Неадекватная женщина ударила девятилетнюю девочку о прилавок магазина

Неадекватная женщина ударила девятилетнюю девочку о прилавок магазина

Автор:
16 июля 2023 09:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   дети   магазин   неадекватная женщина   ударила головок   
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В Новосибирске полицейские устанавливают личность женщины, которая в одном из магазинов сильно толкнула девятилетнюю девочку. Ребенок ударился лицом о витрину.


Житель Новосибирска рассказал, что в одном из магазинов неадекватная женщина сильно толкнула его дочь, после чего ребенок ударился лицом о витрину и разбил нос.


«Моя девятилетняя дочь со своей подругой зашли в магазин за вкусняшками, стояли выбирали. Прервала процедуру женщина возрастом 60+. Ударила девочку ладонью по затылку и от удара девочка ударилась носом в витрину. В результате ушиб переносицы и ссадина. Девочки естественно испугались, дочь в слезах убежали с магазина. Она сразу позвонила мне. Я работаю рядом с домом и в это время шел домой на обед. Звонит дочь, встретились, она все рассказала», – приводятся слова мужчины в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

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По словам новосибирца, вместе с дочерью они вернулись в магазин. Женщина в это время рассчитывалась на кассе. Увидев мужчину с девочкой, она стала кричать на весь магазин и угрожать, что ее сын работает на кладбище и если мужчина ее тронет, то ее отпрыск его закопает. Угрозы сопровождались нецензурной бранью. К тому же она якобы пыталась вытащить из продуктовой сумки предмет, похожий на нож.


«Написано заявление в полицию, сняты побои в этот же день. Этим же вечером добыл сам фото и видео, – добавил мужчина. – Сказали, что проводят проверки какие-то. В общем, дело остается покрыто мраком. Но очевидно, что гражданка представляет угрозу для общества».


На видео из магазина можно рассмотреть, как женщина стремительно подходит к двум девочкам, которые что-то выбирают на полках, и резко толкает ребенка ладонью по затылку. Девочка после этого ударяется лицом о полку. Женщина, оглядываясь, удаляется. А девочки, к которым подошел один из покупателей, в растерянности смотрят ей в след.


В региональном управлении МВД России подтвердили, что заявление отца девятилетней девочки по факту нанесения ей телесных повреждений в одном из магазинов Железнодорожного района Новосибирска в полицию поступило.

 
«В настоящее время законному представителю несовершеннолетней выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени вреда, причиненного здоровью девочки», – уточнили в ведомстве.


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Метки: Видео   Новосибирск   дети   магазин   неадекватная женщина   ударила головок   
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13  комментариев
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ну и нихуа се , в психушку и галопередолом нахрен закачать , эта субстанция называемое человеком опасна для окружающих .
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1k
КАКАнгел 42 минуты назад
Так надо было дверь закрыть и ждать полицию. а то наши мусора родную мать продадут и член с своих штанах выследить не смогут. а если уж им клиента сдать , то цены на отматывания значительно увеличится. Вообще бабу конечно поймать и сжечь. А вот начальнику полиции надо проверку устроить - чтоб научил своих людей не только с бомжей деньги собирать и проституток крышивать но и старух искать.
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11k
Властелин 56 минут назад
Ну там с головой явно что то не то.
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14k
Kostick 59 минут назад
дурка плачет по этой старой твари.
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6k
Кистень Час назад
Сука старая.
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6k
Умница-красавица Час назад
Старая тварь! Страшно уже от того, сколько развелось неадекватов, уверенных в своей безнаказанности
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1k
rgubaev Час назад
То, что старушка не в себе - это понятно.
У меня вопросы к мужику, который все видел и ничего не предпринял, и к отцу который застал тетку на кассе и позволил ей спокойно уйти.
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