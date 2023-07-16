Неадекватная женщина ударила девятилетнюю девочку о прилавок магазина



Житель Новосибирска рассказал, что в одном из магазинов неадекватная женщина сильно толкнула его дочь, после чего ребенок ударился лицом о витрину и разбил нос.







«Моя девятилетняя дочь со своей подругой зашли в магазин за вкусняшками, стояли выбирали. Прервала процедуру женщина возрастом 60+. Ударила девочку ладонью по затылку и от удара девочка ударилась носом в витрину. В результате ушиб переносицы и ссадина. Девочки естественно испугались, дочь в слезах убежали с магазина. Она сразу позвонила мне. Я работаю рядом с домом и в это время шел домой на обед. Звонит дочь, встретились, она все рассказала», – приводятся слова мужчины в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».



×

×



По словам новосибирца, вместе с дочерью они вернулись в магазин. Женщина в это время рассчитывалась на кассе. Увидев мужчину с девочкой, она стала кричать на весь магазин и угрожать, что ее сын работает на кладбище и если мужчина ее тронет, то ее отпрыск его закопает. Угрозы сопровождались нецензурной бранью. К тому же она якобы пыталась вытащить из продуктовой сумки предмет, похожий на нож.







«Написано заявление в полицию, сняты побои в этот же день. Этим же вечером добыл сам фото и видео, – добавил мужчина. – Сказали, что проводят проверки какие-то. В общем, дело остается покрыто мраком. Но очевидно, что гражданка представляет угрозу для общества».





На видео из магазина можно рассмотреть, как женщина стремительно подходит к двум девочкам, которые что-то выбирают на полках, и резко толкает ребенка ладонью по затылку. Девочка после этого ударяется лицом о полку. Женщина, оглядываясь, удаляется. А девочки, к которым подошел один из покупателей, в растерянности смотрят ей в след.







В региональном управлении МВД России подтвердили, что заявление отца девятилетней девочки по факту нанесения ей телесных повреждений в одном из магазинов Железнодорожного района Новосибирска в полицию поступило.



«В настоящее время законному представителю несовершеннолетней выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени вреда, причиненного здоровью девочки», – уточнили в ведомстве.







