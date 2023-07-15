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Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков

Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков

Автор:
15 июля 2023 06:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Индия   Юмор   клей   креатор   реклама   
1568
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Начинаем эти выходные с безумным креативом от индийских производителей клея. Ну а кому сейчас легко?

Согласитесь, хорошей рекламы сейчас мало, но иногда в руки креаторам все же попадается качественный клей, после чего на свет выходят такие шедевры.




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Метки: Видео   Индия   Юмор   клей   креатор   реклама   
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5  комментариев
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35k
Dobry vojak Svejk 20 минут назад
И что здесь "шедеврального" ?
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459
tanpopo 4 минуты назад
смешная реклама) по-доброму обстебали ритуал развода караулов на индо-пакистанской границе
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60k
pynh 7 минут назад
Ммм, херня
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2k
анатолий горленко 15 минут назад
Москва -Кассиопея, вот там был клей!!!
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