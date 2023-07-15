Самая смешная реклама клея от индийских креативщиков

1568
1
1
Начинаем эти выходные с безумным креативом от индийских производителей клея. Ну а кому сейчас легко?
Согласитесь, хорошей рекламы сейчас мало, но иногда в руки креаторам все же попадается качественный клей, после чего на свет выходят такие шедевры.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама