Милая японская реклама жвачки, которая граничит с безумием

Мы уже рассказывали вам о том, что в Японии существует "культ работы". Жизнь большинства японцев тесно связана с работой, некоторые даже не успевают завести семью. Реклама тоже завязана на работе. И котиках.
Японцы выпустили забавную рекламу жвачки. Согласно ролику, если вы скушаете пластинку жвачки, то на работу вас отнесёт огромный котик. Кроме того, вы сможете на нём поваляться и насладиться ароматом. Жвачки, конечно!
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Японцы тратят на дорогу до работы около трёх часов в день. Они уезжают на первом поезде и уезжают на последнем. Из-за этого японцы мало видятся со своими близкими. Такой котик был бы очень кстати!
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Вот и тут обыгрывается совершенно не японское выражение "flying high" (то есть принявший наркоты).