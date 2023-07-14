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Милая японская реклама жвачки, которая граничит с безумием

Милая японская реклама жвачки, которая граничит с безумием

Автор:
14 июля 2023 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   Япония   жвачка   интересное   котик   работа   реклама   
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Мы уже рассказывали вам о том, что в Японии существует "культ работы". Жизнь большинства японцев тесно связана с работой, некоторые даже не успевают завести семью. Реклама тоже завязана на работе. И котиках.

Японцы выпустили забавную рекламу жвачки. Согласно ролику, если вы скушаете пластинку жвачки, то на работу вас отнесёт огромный котик. Кроме того, вы сможете на нём поваляться и насладиться ароматом. Жвачки, конечно!

Японцы тратят на дорогу до работы около трёх часов в день. Они уезжают на первом поезде и уезжают на последнем. Из-за этого японцы мало видятся со своими близкими. Такой котик был бы очень кстати!

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Метки: Юмор   Япония   жвачка   интересное   котик   работа   реклама   
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11  комментариев
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15k
FatZilla 2 часа назад
Мне иногда кажется, что японцы особняком стоят в человечестве. Больше общего между якутом, финном и эфиопцем чем с ними.
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15k
Majul 4 минуты назад
Японцы вообще с другой планеты )
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1k
Kra 57 минут назад
инопланетяне...
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18k
Вася 57 минут назад
Ссылка coub.com
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0
Степан Час назад
Японцы как инопланетяне, чесслово.
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310
thrashbox 2 часа назад
Японцы всё доводят до абсурда.
Вот и тут обыгрывается совершенно не японское выражение "flying high" (то есть принявший наркоты).
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29k
Ваня 2 часа назад
мне срочно нужен такой котик, просто срочно нужен...
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229
no. 2 часа назад
последствия ядерной бомбардировки, видимо :/
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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