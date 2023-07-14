"Хочу бургер!": наркоман совершил нападение на ресторан быстрого питания в Сочи

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Неадекватный мужчина устроил погром в бистро. Пытаясь вломиться в заведение, он громко кричал и пугал посетителей. Когда безумец оказался внутри его скрутили и выгнали на улицу. Там он продолжил крушить и ломать все на своем пути.
Досталось арке на пешеходной зоне и светящимся лучам у композиции. Куда дальше отправился солевой зомби неизвестно. Полиция проводит проверку.
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