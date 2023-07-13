Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде, но прокололась

В Испании недавно состоялся саммит о защите окружающей среды в Вальядолиде. На саммит явилась министр экологии Тереса Рибера с собственной персоной, прямо на велосипеде — самом экологичном виде транспорта.

Вот только Тереса ещё любит красивую жизнь и летать на личном самолёте. На саммит она прилетела на личном джете, а по дороге на собрание её сопровождали бронированные бензиновые машины.