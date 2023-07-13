Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде, но прокололась

Жители Испании обвинили министра экологии Тересу Рибера в лицемерии. Она попыталась показать себя с лучшей стороны, но не получилось.
В Испании недавно состоялся саммит о защите окружающей среды в Вальядолиде. На саммит явилась министр экологии Тереса Рибера с собственной персоной, прямо на велосипеде — самом экологичном виде транспорта.
Вот только Тереса ещё любит красивую жизнь и летать на личном самолёте. На саммит она прилетела на личном джете, а по дороге на собрание её сопровождали бронированные бензиновые машины.
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Как глупо прокололась Тереса. А ведь по возрасту уже не девочка, ей 54 года, в политике она не первый год. Но любовь к роскоши перевесила здравый смысл, усыпила осторожность.
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