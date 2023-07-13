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Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде, но прокололась

Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде, но прокололась

Автор:
13 июля 2023 09:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Прикол   Сценарий   двойные стандарты   интересное   фото   чиновники   экология   
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Жители Испании обвинили министра экологии Тересу Рибера в лицемерии. Она попыталась показать себя с лучшей стороны, но не получилось.

В Испании недавно состоялся саммит о защите окружающей среды в Вальядолиде. На саммит явилась министр экологии Тереса Рибера с собственной персоной, прямо на велосипеде — самом экологичном виде транспорта.

Вот только Тереса ещё любит красивую жизнь и летать на личном самолёте. На саммит она прилетела на личном джете, а по дороге на собрание её сопровождали бронированные бензиновые машины.

Как глупо прокололась Тереса. А ведь по возрасту уже не девочка, ей 54 года, в политике она не первый год. Но любовь к роскоши перевесила здравый смысл, усыпила осторожность.

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Метки: Прикол   Сценарий   двойные стандарты   интересное   фото   чиновники   экология   
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5  комментариев
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15k
Shtoppi 39 минут назад
клоунада на высшем уровне. без этого на западе никуда.
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3k
Pioner76 12 минут назад
Один придурок у нас купил битую Tesla в америке и начал нам впаривать, как он будет экологично ездить, а мы со своими дизалями загрезняем окружающую среду, как его детям нечем дышать и так далее. И как мы не старались до него донести, что пока производит его хлам, электричество для зарядки природа загрезняется так, что дизель гораздо экологичнее... нам ни как не удалось. И что у таких людей с мозгами? Типо смотрите, я дурак но уменя есть денги и я купил Tesla.
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28
Кела Одессит 42 минуты назад
Гретта одобряет :)))))
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497
Александр 57 минут назад
Её можно сделать лицом всех таких саммитов
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336715



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