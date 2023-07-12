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В Бурятии молодой человек организовал «маски-шоу», чтобы сделать предложение девушке

В Бурятии молодой человек организовал «маски-шоу», чтобы сделать предложение девушке

Автор:
12 июля 2023 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Бурятия   Видео   Прикол   забавно   маски шоу   невеста   предложение   шоу   
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Дама сердца оказалась крепким орешком!

Возлюбленный привез ее на парковку ТЦ Пионер, и тут же к их машине подъехал микроавтобус.

Из вполне классического семейного автомобиля выбежали мужики в форме с автоматами и достаточно реалистично заломали парочку. В момент кульминации молодой человек, стоя на колене, достал из кармана коробочку и задал самый важный вопрос.

Невеста оказалась с чувством юмора, поэтому будущая ячейка общества все-таки образуется.

Как вам? Согласились бы на такое предложение или сначала убили бы? 😁

Источник:

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Метки: Бурятия   Видео   Прикол   забавно   маски шоу   невеста   предложение   шоу   
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5  комментариев
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41k
Франц Лефорт Час назад
Несколько лет назад похожее видео было на Фишках. Кажется из Казахстана. Если не изменяет память ,то там креативщик был послан далеко.....
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19k
сеньор Леонсио 16 минут назад
Ждём от невесты бутылка-шоу для романтика!
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10k
Vacony 53 минуты назад
а что делать если знакомых "масок шоу" нет ? ...
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