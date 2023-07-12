В Бурятии молодой человек организовал «маски-шоу», чтобы сделать предложение девушке

Возлюбленный привез ее на парковку ТЦ Пионер, и тут же к их машине подъехал микроавтобус.



Из вполне классического семейного автомобиля выбежали мужики в форме с автоматами и достаточно реалистично заломали парочку. В момент кульминации молодой человек, стоя на колене, достал из кармана коробочку и задал самый важный вопрос.



Невеста оказалась с чувством юмора, поэтому будущая ячейка общества все-таки образуется.



Как вам? Согласились бы на такое предложение или сначала убили бы? 😁