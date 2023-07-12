В Бурятии молодой человек организовал «маски-шоу», чтобы сделать предложение девушке

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Дама сердца оказалась крепким орешком!
Возлюбленный привез ее на парковку ТЦ Пионер, и тут же к их машине подъехал микроавтобус.
Из вполне классического семейного автомобиля выбежали мужики в форме с автоматами и достаточно реалистично заломали парочку. В момент кульминации молодой человек, стоя на колене, достал из кармана коробочку и задал самый важный вопрос.
Невеста оказалась с чувством юмора, поэтому будущая ячейка общества все-таки образуется.
Как вам? Согласились бы на такое предложение или сначала убили бы? 😁
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