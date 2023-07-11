Во Владимире неадекватный мужчина нападал на женщин на улицах города

Он избил минимум трёх девушек.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина, проходя мимо женщин, внезапно бьёт их кулаком и как ни в чём не бывало идёт дальше. В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили «Подъёму», что пострадавшие обратились в полицию, хулигана нашли и задержали.
«В УМВД России по городу Владимиру поступили несколько сообщений об агрессивном поведении мужчины. Все они были зарегистрированы в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции незамедлительно проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность и местонахождение мужчины установлены. В настоящее время он помещён в специализированное медицинское учреждение».
Какое наказание грозит неадеквату и грозит ли вообще в связи с диагнозом, в полиции не уточнили.
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и речь не о детях высокопоставленных или просто состоятельных людей,
а об общей тенденции воспитания особей с хромосомами ХY отдельными видами родителей