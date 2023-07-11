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Во Владимире неадекватный мужчина нападал на женщин на улицах города

Во Владимире неадекватный мужчина нападал на женщин на улицах города

Автор:
11 июля 2023 12:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владимир   в мире   девушки   избиение   люди   неадекватный мужчина   новости   
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Он избил минимум трёх девушек.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина, проходя мимо женщин, внезапно бьёт их кулаком и как ни в чём не бывало идёт дальше. В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили «Подъёму», что пострадавшие обратились в полицию, хулигана нашли и задержали.

«В УМВД России по городу Владимиру поступили несколько сообщений об агрессивном поведении мужчины. Все они были зарегистрированы в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции незамедлительно проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность и местонахождение мужчины установлены. В настоящее время он помещён в специализированное медицинское учреждение».

Какое наказание грозит неадеквату и грозит ли вообще в связи с диагнозом, в полиции не уточнили.

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Метки: Видео   Владимир   в мире   девушки   избиение   люди   неадекватный мужчина   новости   
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9  комментариев
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5k
Maldini Час назад
Мужчина? Очень сомневаюсь. Бешено животное. А бешеному лису, рубят хвост по самые уши
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1k
Николай 13 минут назад
Может они знакомы?
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4
ДлинныйЧулок 22 минуты назад
сынулёчечек чей-то очередной, которому всё дозволено и всеми в попу дуто.
и речь не о детях высокопоставленных или просто состоятельных людей,
а об общей тенденции воспитания особей с хромосомами ХY отдельными видами родителей
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7k
Кружок 41 минуту назад
Сюткин?
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14k
Shtoppi 44 минуты назад
существо скорее всего под веществами.
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15k
Краюхин Тихон 57 минут назад
Ну правильно! А чего они мимо ходят и никто его не оми.нетит?
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10k
Алексей Час назад
Ох и говно
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