Во Владимире неадекватный мужчина нападал на женщин на улицах города

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина, проходя мимо женщин, внезапно бьёт их кулаком и как ни в чём не бывало идёт дальше. В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили «Подъёму», что пострадавшие обратились в полицию, хулигана нашли и задержали.



«В УМВД России по городу Владимиру поступили несколько сообщений об агрессивном поведении мужчины. Все они были зарегистрированы в установленном законом порядке. Сотрудниками полиции незамедлительно проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого личность и местонахождение мужчины установлены. В настоящее время он помещён в специализированное медицинское учреждение».



Какое наказание грозит неадеквату и грозит ли вообще в связи с диагнозом, в полиции не уточнили.



