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Сонька обезьянка Золотая Ручка

Сонька обезьянка Золотая Ручка

Автор:
11 июля 2023 10:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   животные   забавно   мотоцикл   обезьянка   
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В Индии владелец мотоцикла Шарафат Хуссейн приехал в бюро регистрации для оформления договора купли-продажи. Пока его не было, к мотоциклу приблизилась обезьяна.


Она проверила багаж на всех припаркованных мотоциклах, затем схватила с одного из них сумку, в которой находилось 150 тыс. рупий (166,2 тыс. рублей) наличными, и убежала.

Когда мотоциклист вернулся и обнаружил пропажу, его охватила паника. Воровку принялись искать и через некоторое время нашли и отобрали сумку со всем содержимым.


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Метки: Видео   Индия   животные   забавно   мотоцикл   обезьянка   
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4  комментария
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16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Что я думаю б этом? Думаю, что обезьяна-воровка и обезьяна -оператор - это одна банда.
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53k
smakido Час назад
Натасканная.Матерая.
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75k
Viktor 3 часа назад
Знать, что там водятся такие "Золотые ручки" и не закрывать как следует сумки, а тем более оставлять там рупии - верх дебилизма!
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