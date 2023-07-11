Сонька обезьянка Золотая Ручка



Она проверила багаж на всех припаркованных мотоциклах, затем схватила с одного из них сумку, в которой находилось 150 тыс. рупий (166,2 тыс. рублей) наличными, и убежала.



Когда мотоциклист вернулся и обнаружил пропажу, его охватила паника. Воровку принялись искать и через некоторое время нашли и отобрали сумку со всем содержимым.