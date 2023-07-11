Сонька обезьянка Золотая Ручка

1218
1
1
В Индии владелец мотоцикла Шарафат Хуссейн приехал в бюро регистрации для оформления договора купли-продажи. Пока его не было, к мотоциклу приблизилась обезьяна.
Она проверила багаж на всех припаркованных мотоциклах, затем схватила с одного из них сумку, в которой находилось 150 тыс. рупий (166,2 тыс. рублей) наличными, и убежала.
Когда мотоциклист вернулся и обнаружил пропажу, его охватила паника. Воровку принялись искать и через некоторое время нашли и отобрали сумку со всем содержимым.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама