Попытка ограбления сорвалась, когда посетители салона проигнорировали вора

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Мужчина попал на видеозапись с камер наблюдения, когда пытался ограбить маникюрный салон в Атланте (штат Джорджия), но ограбление прошло не так, как планировалось, поскольку посетители и персонал салона не обращал на него внимания.
Сейчас полицейские ищут неудавшегося грабителя.
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Теперь он обиделся и пошел плакать в подушку.
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Это не он случайно к врачу ходил?