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Попытка ограбления сорвалась, когда посетители салона проигнорировали вора

Попытка ограбления сорвалась, когда посетители салона проигнорировали вора

Автор:
11 июля 2023 10:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Прикол   вор   забавно   игнор   не обращают внимание   
2726
1
1

Мужчина попал на видеозапись с камер наблюдения, когда пытался ограбить маникюрный салон в Атланте (штат Джорджия), но ограбление прошло не так, как планировалось, поскольку посетители и персонал салона не обращал на него внимания.

Сейчас полицейские ищут неудавшегося грабителя.

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Метки: Видео   Прикол   вор   забавно   игнор   не обращают внимание   
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20  комментариев
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46k
Aleksandr 2 часа назад
Дождутся скоро...
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14k
Artem 55 минут назад
гив ми ёр мани!
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17k
RDen Час назад
дэк это нигер - низшая ступень...ничего не умеют и не знают...

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9k
Garpia121 Час назад
Пусть скажет спасибо, что эта вставшая тетенька, ему по башке кулаком не приложила. Она, как минимум, в два раза больше его.
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10k
Сергей Час назад
Моя твоя не понимайт.
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639
cdzpm Час назад
Какое нахрен ограбление..... - ноготочки!
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294
Чистый бес 2 часа назад
- Доктор, меня никто не уважает и не замечает, все игнорируют!
- Следующий...
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19k
Александр 2 часа назад
Ему надо было отрицательный отзыв написать в книге, совершенно не клиентоориентированное заведение
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14k
Shtoppi 2 часа назад
я так и не понял, там все таки грабили или же воровали? ))))))))))
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1k
Igor Grishaev 2 часа назад
Совсем оголодал негроид
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10k
Vacony 2 часа назад
когда не видно угрозы, то и игнорят... он же пушку держал под прикрытием. откуда знать что там реально она, а не игрушка.... А вот стрельнул бы в колено посетителю - дело пошло иначе бы.. п.с. это не совет.. )
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Комментарий удален
−25
5k
Трям 2 часа назад
Негров ни во что не ставят! )))
Теперь он обиделся и пошел плакать в подушку.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Когда что-то становится привычным, внимание, восприятие и страх этого исчезают.
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2k
Victor 3 часа назад
а я думал крайняя тетка нехотя так встала, чтоб у2.71бать задохлика.
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84
Константин Котов 3 часа назад
-Доктор, что делать,меня все игнорируют?
-Следующий! ....
Это не он случайно к врачу ходил?
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5k
pinbalist 3 часа назад
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33k
АнтонПолднев 3 часа назад
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423
Neftyanoy56 3 часа назад
Опять загорелый? Был бы белый - обратили внимание, а негр в своей повседневной роли
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