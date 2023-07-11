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Берег Азовского моря на Кубани усыпан креветками

Берег Азовского моря на Кубани усыпан креветками

Автор:
11 июля 2023 09:27
Метки: Берег Азовского моря   Видео   Кубань   в мире   креветки   море   
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Отдыхающие в поселке Пересыпь поделились кадрами, на которых варят улов прямо на пляже



«Народу тьма, и все заняты собиранием креветок. Вот они, креветки, их тьма, прямо на берегу тут кишат. Что творится, непонятно», – говорит автор видео.

При этом, вылов креветок Азовском море запрещен с 1 по 31 июля. В комментариях к видео пользователи спорят, касаются ли эти правила сбора морепродуктов на берегу.

Источник:

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Метки: Берег Азовского моря   Видео   Кубань   в мире   креветки   море   
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29  комментариев
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1k
Шершень 4 часа назад
При любых непонятках, накидывать полную кастрюлю, жрать!
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9k
Garpia121 49 минут назад
Насколько я помню, всех ракообразных, категорически нельзя варить дохлых.
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195
lex lemin 50 минут назад
Задолбали на кнопочные телефоны снимать. Лучше бы вообще не выкладывали.
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17k
Михаил Гривин 55 минут назад
Пля, нерест у них в июле, ипланы! Потому и вылов креветок запрещен!

Вообще в детстве, помню, было такое, что вылов официально запрещен с июня по август. Потом вроде до июля сократили, когда у них пик нереста.
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123
PP Час назад
такое постоянное бывает во время и после штормов, можно ходить руками собирать и рыбу и креветок..
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Да главное дохлых не брать. На Азове такое случается.. и то, что тут показали - это вообще мелочь. Я в детстве видел выброс креветки, когда метра 3...4 от берега - это сплошной слой креветки.
Жрать их можно пока не сдохли.
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25k
Сталкер 2 часа назад
Креветки без пива – не считается! )))
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25k
Сталкер 2 часа назад
0:10 – "...народу тьма..."
Это – тьма народа???!!!
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Комментарий удален
−25
59k
Александр 2 часа назад
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46k
Соломей 2 часа назад
на побережье. под Ейском, на должанке, несколько раз с таким сталкивался, народ греб их в основном чтоб нутрий, птицу кормить
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−25
8k
Лещ 3 часа назад
Так они же дохлые, ну или почти дохлые. Что-то их травануло, я бы не стал их есть.
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214
iskra Лещ 2 часа назад
Туристам продадут. Там с бычком такая же фигня. Каждый год случаются заморы,и горы бычка выбрасывает на берег. Местные собирают,сушат,а потом продают отдыхающим.
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423
Neftyanoy56 3 часа назад
Мелкие они, ел таких, нечего есть
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4k
Lurds 3 часа назад
этому только приезжие удивляются... местные каждый год такое видят, то креветки, то бычки... то грязевой вулкан между Голубицкой и Пересыпью... и никакой трагедии из этого не делают.
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5k
Евгений Д 3 часа назад
Ну что "кишат" не видно, кишат это когда куча живых, а вот тут они снулые и их выкидывает на берег прибоем-это странно, что они такие малоподвижные ??
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1k
Uganda 3 часа назад
Рисковые ребята, я бы не стал такое жратенькать.
Ссылка youtu.be
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4k
Григорий 3 часа назад
жрите это халявная падаль.
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6k
salim777 4 часа назад
Ох, как-то подозрительно всё это. Азовское море, куда уже подозрительно много всякого непонятного сливают. Я бы не рискнул. Возможно какие-то химикаты в воду попали или радиационное загрязнение.
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453
Stekr 4 часа назад
Ну что за рукожопие вертикально снимать.
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30k
Юрий 4 часа назад
Короче... Народу - тьма!!!!
(0:10)
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