Берег Азовского моря на Кубани усыпан креветками





«Народу тьма, и все заняты собиранием креветок. Вот они, креветки, их тьма, прямо на берегу тут кишат. Что творится, непонятно», – говорит автор видео.



При этом, вылов креветок Азовском море запрещен с 1 по 31 июля. В комментариях к видео пользователи спорят, касаются ли эти правила сбора морепродуктов на берегу.