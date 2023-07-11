Берег Азовского моря на Кубани усыпан креветками

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Отдыхающие в поселке Пересыпь поделились кадрами, на которых варят улов прямо на пляже
«Народу тьма, и все заняты собиранием креветок. Вот они, креветки, их тьма, прямо на берегу тут кишат. Что творится, непонятно», – говорит автор видео.
При этом, вылов креветок Азовском море запрещен с 1 по 31 июля. В комментариях к видео пользователи спорят, касаются ли эти правила сбора морепродуктов на берегу.
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Вообще в детстве, помню, было такое, что вылов официально запрещен с июня по август. Потом вроде до июля сократили, когда у них пик нереста.
Жрать их можно пока не сдохли.
Это – тьма народа???!!!