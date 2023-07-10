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Росгвардейцы устроили ночную погоню по Москве за лемуром

Росгвардейцы устроили ночную погоню по Москве за лемуром

Автор:
10 июля 2023 17:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Погоня   банан   даниловская набережная   лемур   росгвардия   
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Задержание дня: лемура заметили на Даниловской набережной — полосатый приставал к прохожим и бросался на проезжающие автомобили.

Сотрудники Росгвардии поймали на юге Москвы неизвестно откуда взявшегося лемура. Испуганное животное обнаружили на Даниловской набережной. Лемур явно заблудился и от стресса вел себя агрессивно – прыгал на проезжавшие мимо машины и людей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ловить беглеца пришлось росгвардейцам. Лемура доставили в отдел и накормили бананами:

Экзотический "хулиган" был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Правда, хозяина пока так и не нашли — временно передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Теперь специалисты выясняют, откуда сбежал лемур, и занимаются его пристройством.

Источник:

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Метки: Москва   Погоня   банан   даниловская набережная   лемур   росгвардия   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов 52 минуты назад
- Хм... Лемуры ходят... Не кусаемся?
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31k
Ego sum qui sum Минуту назад
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5k
Горожанин 5 минут назад
Ничего удивительного. Про снежного человека в Москве даже кино было снято. Факт.
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10k
MakDag Полчаса назад
По Москве кто только не бегает: азиатские бараны, кавказские обезьяны, теперь вот - лемуры... Заповедник, мля...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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