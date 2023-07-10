Росгвардейцы устроили ночную погоню по Москве за лемуром

Ловить беглеца пришлось росгвардейцам. Лемура доставили в отдел и накормили бананами:

Экзотический "хулиган" был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Правда, хозяина пока так и не нашли — временно передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Теперь специалисты выясняют, откуда сбежал лемур, и занимаются его пристройством.