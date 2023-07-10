Росгвардейцы устроили ночную погоню по Москве за лемуром

Задержание дня: лемура заметили на Даниловской набережной — полосатый приставал к прохожим и бросался на проезжающие автомобили.
Сотрудники Росгвардии поймали на юге Москвы неизвестно откуда взявшегося лемура. Испуганное животное обнаружили на Даниловской набережной. Лемур явно заблудился и от стресса вел себя агрессивно – прыгал на проезжавшие мимо машины и людей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ловить беглеца пришлось росгвардейцам. Лемура доставили в отдел и накормили бананами:
Экзотический "хулиган" был пойман, накормлен и передан представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Правда, хозяина пока так и не нашли — временно передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Теперь специалисты выясняют, откуда сбежал лемур, и занимаются его пристройством.
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