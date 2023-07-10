Нейросеть попросили сгенерировать спортивную видеопрограмму для новичков

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никто не "просил" нейросеть ничего генерировать! это тест недоученной нейросети. то же самое можно записать с любыми программами, которые не доделаны и глючат. дебил ьлядь.