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Нейросеть попросили сгенерировать спортивную видеопрограмму для новичков

Нейросеть попросили сгенерировать спортивную видеопрограмму для новичков

Автор:
10 июля 2023 09:22
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Видео   Нейросеть   Спорт   забавно   люди   треш   
2729
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Иногда ИИ поразительно непредсказуем.

ИИ выдал хоррор о сросшихся людях 😐

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Метки: Видео   Нейросеть   Спорт   забавно   люди   треш   
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13  комментариев
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35k
Опаньки 2 часа назад
а ведь скоро и орн хаб догадается подобное сгенерировать ....
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15k
Majul 13 минут назад
Нейросеь в названии - сразу минус, задрали!
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14k
Antique computer 23 минуты назад
Такого уровня взаимопроникновения я еще не видел, куда там порнхабу.
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6k
Alex 42 минуты назад
Питерская расчлененка отдыхает.
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22k
BiZ 48 минут назад
ьлядь, афтар, ну ты какой же ты дебилоид! ну нашел видос, выложил, молодец, но ьлядь, никогда не пиши свои тупые мысли!
никто не "просил" нейросеть ничего генерировать! это тест недоученной нейросети. то же самое можно записать с любыми программами, которые не доделаны и глючат. дебил ьлядь.
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8k
Компьютер DELL с монитором 54 минуты назад
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2k
Сергей Викторович Час назад
ЗАДОЛБАЛИ С ЭТИМ ИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Специально задали такое описание, чтобы полученное видео раскрутить... АААААААААААААААААААААААААА
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19k
sonic24a Час назад
Вот вам, людишки!
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54
Sergio 2 часа назад
плее, фильм ужасов какой то
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7k
klop 2 часа назад
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Deiz

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