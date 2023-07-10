Беспилотные роботы-мороженщики появились на пешеходных дорогах в Китае

Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro

Мигранты сейчас во Франции

Грабли Науру: перекопали и почти уничтожили остров, теперь готовы...

Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки" и откуда у...

«Ты охранник что ли?»: горячий турист попытался «качать права», но...

В Нижнем Новгороде мужчины отобрали у прохожей американский флаг и...

Атмосфера 90-х в России: девушки, быт и нищета

Раскрытие очередного мошеннического трюка

15 фотографий кошек и котов, которым срочно захотелось высказаться

15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории

Монстры рекламы и маркетинга, с которыми не соскучишься

Житель Великобритании решил вырастить самое опасное в мире...

Жители Сочи спасли дельфина, которого во время шторма выбросило на...

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля

Москвич «одолжил» у любовницы 18 миллионов рублей на развод и...

15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде

Отец нашел похищенного сына спустя 22 года отчаянных поисков

Якутский волк устроил заплыв и напугал местных жителей