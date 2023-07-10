Беспилотные роботы-мороженщики появились на пешеходных дорогах в Китае

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Подходишь. На табло выбираешь мороженное. Оплачиваешь. А робот тебе его делает.
Не обсчитает, не обвесит, не нахамит. И при этом никаким вирусом не заразит, наверное. В общем красота.
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Главное здесь то, до чего не дочитали Вы - Оплачиваешь. А робот тебе его делает. Не обсчитает, не обвесит, не нахамит. И при этом никаким вирусом не заразит, наверное.
И если оторвать ему сиськи, то не посадят, а всего лишь заплатишь побольше