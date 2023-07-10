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Беспилотные роботы-мороженщики появились на пешеходных дорогах в Китае

Беспилотные роботы-мороженщики появились на пешеходных дорогах в Китае

Автор:
10 июля 2023 09:13
Метки: Китай   Технология   в мире   гениально   мороженное   новости   роботы   
2390
1
1

Подходишь. На табло выбираешь мороженное. Оплачиваешь. А робот тебе его делает.

Не обсчитает, не обвесит, не нахамит. И при этом никаким вирусом не заразит, наверное. В общем красота.

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Метки: Китай   Технология   в мире   гениально   мороженное   новости   роботы   
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17  комментариев
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2k
Dmitry Tarasov 51 минуту назад
Нас обманули!!! На видео сисек нет!!!
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1k
Николай 8 минут назад
"Высылайте беспилотный модуль". (с)
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22k
BiZ 22 минуты назад
афтар, не так.
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7k
x3matic 23 минуты назад
Открыл чисто на девушку посмотреть.Обманули.
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36
Иван Чернов Полчаса назад
Тема сисек не раскрыта
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1k
Мария Коненкова Полчаса назад
Автор, для вас: по правилам русского языка пишется "МОРОЖЕНОЕ". И "ПИРОЖНОЕ", если вдруг вы пост о "пироженных" надумаете запилить.
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11k
Telar Gouroi 36 минут назад
То то я удивился, зачем роботу маска). А так "Гостью из будущего" напомнило, там тоже такие автоматы были, правда бесплатно.
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11k
Владимир 37 минут назад
Да там два маленьких китайца сидят педали крутят и мороженку делают. И где Сиськи? Я сюда только из-за фотки зашел. А тут.....
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1k
Николай 39 минут назад
Ну и сколько дурачков зашло на "робота" посмотреть?
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
В борделях такие роботы будут более востребованы
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