«Вы что, гоните?!»: в Казахстане местный житель докопался до русскоязычной женщины, но получил достойный отпор

А возразить-то ничего и не смог.
В Казахстане приличный процент русскоязычного населения. Люди рождались там, жили десятилетиями и знать не знали ни о каких проблемах.
В целом, никакого напряжения на этой почве нет и сейчас. Хотя время от времени попадаются «горячие» граждане, которые устраивают «языковые патрули» и выясняют у прохожих, почему те не говорят по-казахски.
Один из таких «активистов» попал на видео. Он пристал к женщине на улице и между ними произошёл примечательный диалог:
- Ты в Казахстане живёшь, казахский язык не знаешь. Мы 30 лет слушали ваш язык российский!
- Я всю жизнь разговариваю по-русски, я русская.
- Вы должны по-казахски!
- Я не должна никому ничего!
- Должна! Тогда на вокзал, в Россию уйди.
- А вас сюда кто-то звал?
- Никто не звал.
- А чё приехали? Петропавловск вообще российская губерния!
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По прошлой переписи населения (2021) - русских в Казахстане 15,5%.
Я и моя семья уехали, осталось и того меньше...
Русские в Казахстане - вымирающий вид...
Мое мнение:подгорело у мужика.