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«Вы что, гоните?!»: в Казахстане местный житель докопался до русскоязычной женщины, но получил достойный отпор

«Вы что, гоните?!»: в Казахстане местный житель докопался до русскоязычной женщины, но получил достойный отпор

Автор:
05 июля 2023 17:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Казахстан   диалог   мужчина   отпор   спор   языковой патруль   
2672
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А возразить-то ничего и не смог.

В Казахстане приличный процент русскоязычного населения. Люди рождались там, жили десятилетиями и знать не знали ни о каких проблемах.

В целом, никакого напряжения на этой почве нет и сейчас. Хотя время от времени попадаются «горячие» граждане, которые устраивают «языковые патрули» и выясняют у прохожих, почему те не говорят по-казахски.

Один из таких «активистов» попал на видео. Он пристал к женщине на улице и между ними произошёл примечательный диалог:

- Ты в Казахстане живёшь, казахский язык не знаешь. Мы 30 лет слушали ваш язык российский!

- Я всю жизнь разговариваю по-русски, я русская.

- Вы должны по-казахски!

- Я не должна никому ничего!

- Должна! Тогда на вокзал, в Россию уйди.

- А вас сюда кто-то звал?

- Никто не звал.

- А чё приехали? Петропавловск вообще российская губерния!

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Метки: Видео   Казахстан   диалог   мужчина   отпор   спор   языковой патруль   
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47  комментариев
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12k
Артем Час назад
Если казахи не угомонят своих мамбетов, следующие на очереди на денацификацию будут они.
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6k
Андрей Крылов 44 секунды назад
Быдлус вульгарис - этот казах. Вот так нормальные казахти с нормальными русскими общаться должны:
Ссылка www.youtube.com
А самым долбанутым казахским нацикам, из котрюлеголовых казахов, напомню о решении их же конституционного Совета: «(..) . Данная конституционная норма понимается однозначно, что только в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств».
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5k
Terminator 4 минуты назад
какой то вахтер после получки
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Комментарий удален
−14
16k
Smiley 4 минуты назад
Удар в челюсть снижает уровень национализма как парацетамол температуру.
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3k
Pioner76 5 минут назад
Забродившего кумыса тяпнул пи..зд.огл.азый.
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7k
Allmaster 5 минут назад
Бухарик какой то притерся, я б втащил да и все. Лыка не вяжет а туда же. Расист гляньте )))
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14k
котегRUS 5 минут назад
Недоделанный какой то..
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13k
Рафаэль Закиров 6 минут назад
Он блть, даже по своему говорить не может...
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6k
VL 7 минут назад
с таким епалом еще мля спорит. чмо уёпищное.
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77k
Доктор Джонс 9 минут назад
"В Казахстане приличный процент русскоязычного населения"...
По прошлой переписи населения (2021) - русских в Казахстане 15,5%.
Я и моя семья уехали, осталось и того меньше...
Русские в Казахстане - вымирающий вид...
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14k
Shtoppi 9 минут назад
это пи_дец! этот что на видео, тупая просто в никуда сущность. еще и под чем-то по всей видимости.
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76
TCCC 11 минут назад
Зубы бы лучше сделал, а он о высоком решил поговорить. Чуть не блеванул
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6k
мемфрид 12 минут назад
Эээ, нет. Это, именно, казах. Это 100% выращенный на ненависти к русскому человеку казах. Это тот самый казах, которого с земли подняли, отряхнули, научили писать и читать. Дали образование, специальности, возможность жить не по юртам и вигвамам, а в сталинках и хрущевках, в панельках и кирпичных домах. За очень редким исключением, это неблагодарные сволочи, которые ненавидят руку, которая их к свету подтолкнула и дала возможность вообще жить по-человечески. Не хотят- да и нахер надо
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1k
Просто чувак в интернете 16 минут назад
И [мат] до женщины. Ну правильно, ссыкливый казах понимает, что если к мужику с таким тоном подойти, можно и сальтуху крутануть в воздухе, потеряв зубы и тапочки.
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43k
Карандаш 16 минут назад
Кумыса обожрался и понеслось. Одни рассказывают как море выкопали, а эти скоро начнут рассказывать, как степь ровняли.
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37k
Антон 20 минут назад
Это не Казах! Это тупая, ограниченная чурка!
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12k
Просто Царь 21 минуту назад
Пора освобождать от казахских нацистов.
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30k
♣♂♠ Полчаса назад
Давно степные чурки свои "вигвамы" кизяком топить перестали ? Типичный казаский свидомит - упорот, уродлив, зато интеллектом, знаниями и манерами не обезображен.
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−2
Ксения Полчаса назад
Блин,я что ломаный казахский,узбекский,таджикский понимаю, что очень ломано по ним говорю. Ни разу не было,чтобы поругались.
Мое мнение:подгорело у мужика.
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14k
Типа граф Полчаса назад
Да он датый !
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