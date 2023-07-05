«Вы что, гоните?!»: в Казахстане местный житель докопался до русскоязычной женщины, но получил достойный отпор

В Казахстане приличный процент русскоязычного населения. Люди рождались там, жили десятилетиями и знать не знали ни о каких проблемах.

В целом, никакого напряжения на этой почве нет и сейчас. Хотя время от времени попадаются «горячие» граждане, которые устраивают «языковые патрули» и выясняют у прохожих, почему те не говорят по-казахски.

Один из таких «активистов» попал на видео. Он пристал к женщине на улице и между ними произошёл примечательный диалог: