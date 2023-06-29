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В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки

В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки

Автор:
29 июня 2023 17:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Громкая музыка   Ростовская область   драка   зарезал   конфликт   криминал   полиция   соседи   
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Обычная ссора соседей закончилась криминалом.

В городе Шахты Ростовской области два соседа не сошлись во взглядах на громкость музыки. Оба снимали квартиры в одном подъезде и друг друга не знали. Ссора началась банально, и первопричиной её, если вдуматься, была вовсе не музыка.


Один из соседей в тот день крепко выпил и поссорился с сожительницей. Женщина выгнала мужчину на лестничную площадку, чтобы тот осознал своё поведение. Пяьненький Иван, чтобы отвлечься от тягот совместной жизни, включил музыку, да как на грех - громко.


И если другие соседи демократично молчали, 29-летний Николай вышел на площадку и попросил убавить громкость колонки. Эта претензия разозлила Ивана, и тот стал скандалить. Ссорились мужчины и в подъезде, и на улице. Неизвестно, что именно послужило последней каплей, но Николай достал нож и несколько раз ударил оппонента.


Соседи, которые наблюдали за дракой, вызвали неотложку и полицию, однако раненый скончался в реанимобиле, не доехав до клиники, а напавший на него с ножом сосед сбежал. Правда, далеко уехать ему не удалось - мужчину задержали по горячим следам.


Как сообщают СМИ, он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   Громкая музыка   Ростовская область   драка   зарезал   конфликт   криминал   полиция   соседи   
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8  комментариев
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9k
Гомерчик Полчаса назад
печально, конечно, но многим таким же "меломанам" повод задуматься. Ибо реально, зачастую выбешивает.
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19k
sonic24a 7 минут назад
чего он сплоховал.
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11k
Zемляк Полчаса назад
У меня тоже такой сосед есть. То в 2 часа ночи мне звонит в дверь по ошибке, то свинячит на лестничной площадке. Но этому пинка дашь и он уходит молча. Эх, повезло с соседом
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31k
Ego sum qui sum Полчаса назад
вероятно это был

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8k
Дмитрий Полчаса назад
Ну ладно! 20 лет. От 6 до 15 так то! Дадут 6, если раньше не судимый.
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