В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки

В городе Шахты Ростовской области два соседа не сошлись во взглядах на громкость музыки. Оба снимали квартиры в одном подъезде и друг друга не знали. Ссора началась банально, и первопричиной её, если вдуматься, была вовсе не музыка.

Один из соседей в тот день крепко выпил и поссорился с сожительницей. Женщина выгнала мужчину на лестничную площадку, чтобы тот осознал своё поведение. Пяьненький Иван, чтобы отвлечься от тягот совместной жизни, включил музыку, да как на грех - громко.

И если другие соседи демократично молчали, 29-летний Николай вышел на площадку и попросил убавить громкость колонки. Эта претензия разозлила Ивана, и тот стал скандалить. Ссорились мужчины и в подъезде, и на улице. Неизвестно, что именно послужило последней каплей, но Николай достал нож и несколько раз ударил оппонента.



