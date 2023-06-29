В Ростовской области мужчина зарезал соседа из-за громкой музыки

Обычная ссора соседей закончилась криминалом.
В городе Шахты Ростовской области два соседа не сошлись во взглядах на громкость музыки. Оба снимали квартиры в одном подъезде и друг друга не знали. Ссора началась банально, и первопричиной её, если вдуматься, была вовсе не музыка.
Один из соседей в тот день крепко выпил и поссорился с сожительницей. Женщина выгнала мужчину на лестничную площадку, чтобы тот осознал своё поведение. Пяьненький Иван, чтобы отвлечься от тягот совместной жизни, включил музыку, да как на грех - громко.
И если другие соседи демократично молчали, 29-летний Николай вышел на площадку и попросил убавить громкость колонки. Эта претензия разозлила Ивана, и тот стал скандалить. Ссорились мужчины и в подъезде, и на улице. Неизвестно, что именно послужило последней каплей, но Николай достал нож и несколько раз ударил оппонента.
Осторожно! В видео содержатся сцены насилия!
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Соседи, которые наблюдали за дракой, вызвали неотложку и полицию, однако раненый скончался в реанимобиле, не доехав до клиники, а напавший на него с ножом сосед сбежал. Правда, далеко уехать ему не удалось - мужчину задержали по горячим следам.
Как сообщают СМИ, он стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.
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