Парень собрал самый большой кубик Рубика в мире — 21х21

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На решение дико сложной головоломки у него ушло каких-то шесть часов.
Где взять столько же свободного времени как у него?
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