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Парень собрал самый большой кубик Рубика в мире — 21х21

Парень собрал самый большой кубик Рубика в мире — 21х21

Автор:
23 июня 2023 10:27
Метки: Видео   в мире   круть   кубик рубика   люди   удивительно   
995
1
1

На решение дико сложной головоломки у него ушло каких-то шесть часов.

Где взять столько же свободного времени как у него?

Источник:

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Метки: Видео   в мире   круть   кубик рубика   люди   удивительно   
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ruslan d Час назад
Отлично потраченное время
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