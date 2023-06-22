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В центре Москвы мигранты включили на полную музыку и решили подкатить к русским девушкам

В центре Москвы мигранты включили на полную музыку и решили подкатить к русским девушкам

Автор:
22 июня 2023 12:00
Метки: Видео   Москва   девушки   мигранты   подкат   тротуар   центр   
4416
1
1

Нарушая правила и заезжая на тротуар, иностранные специалисты начали оказывать знаки внимания и приглашать девушек сесть к ним в дорогую машину.

В данном видео присутствует ненормативная лексика!

Источник:

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Метки: Видео   Москва   девушки   мигранты   подкат   тротуар   центр   
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33  комментария
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Прострелить колеса или епало носорогу?
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52
Демис SuperTroll 2 часа назад
они так делают, потому что знают что им ничего не будет! никто не вступится, все побоятся. Это уже стало очевидно бросаться в глаза - как они себя ведут на улицах, в транспорте, магазинах...
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1k
Виталий 4 минуты назад
Аха, камеру выключит и такая потом "эй пацаны подождите".
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1k
The Graff 4 минуты назад
Да гдеж Вы там "дорогую машину" то увидели? Дискавери 4 "лохматого" года? Ведро!
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360
Дима Новосельский 6 минут назад
А жертвы не сильно недовольны, им лестно, что их "клеят", подобная реакция только расзадоривает озабоченных самцов, так что: сучка не захочет, кабель не вскочит...
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1k
Вадим Курбатов 12 минут назад
"В дорогую машину"? Это ретро ведро на порядок дешевле новой жиги стоит. И уж тем более нового "москвича"!)
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7k
Компьютер DELL с монитором 17 минут назад
Вот я всю жизнь работаю (медицина) ...
У меня старенький saab 9000 ....
Я не жалуюсь , у меня простой вопрос : откуда у всей этой горной мрази , блогеров , и прочих бритни-спирсов бабло на дорогущие иномарки и почему когда я иду от метро со смены с баночкой пива на меня сразу кидается куча ментов (за распитие) , а тут хочешь на тратуар , хочешь не пристёгнутый , да вообще всё что хочешь ....
Сука , одно желание - ВЗЯТЬ ВИЛЫ !
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5k
alex Полчаса назад
бабуины обдолбанные
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8k
Ntvl Полчаса назад
ну да, каждая славянская девка мечтает познакомиться с ослоёбом на машине! Это же придел мечтаний баб! Дальше только космос!
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17k
тов.Suhov Полчаса назад
Какие культурные девушки! Я даже не знаю, какая из сторон на этом видео вызывает большую неприязнь.
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2k
max Час назад
хорошие девочки в это время дома сидят
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13k
Ivan Час назад
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16k
Smiley Час назад
В аул, овец ипать!
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1k
svarog19692007 Час назад
Какие "культурные" , и опрятно одетые , "девушки"...
(Сарказм , если что )
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7k
Дмитрий 2 часа назад
По чему "мигранты"? Это раз. Во вторых: ну наши то так понты не колотят бл...ь! Наши то все принцы на белых конях! В третьих: какого х.... молодые девчонки "шарахаются" по улицам? Да ещё и одеты в какое рваньё(я понимаю, что "сейчас типа так модно"). Единственное, что "нехорошее" на этом видео, что этот д...л заехал на тротуар! Вот за это можно и наказать. Музыка громко? Да я вас умоляю! В любом городе России, где и мигрантов то нет, каждый день найдётся не один дебил, который думает что то, он называет музыкой, у других вызывает рвотный рефлекс.
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63
Кос Дмитрий Час назад
В России есть город где нет мигрантов? Ну ка название хотя бы пары в студию
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Понты тут дороже денег!! Тачке этой уже 20 лет и ценник соответственный, наглые быдланы, пыздуйте в горы к своим родителям и попросиде у них воспитания или там Вы ссытись себя так вести? Потом эти крутыши только на камеру плачат и слезы вытирая повторяют простите, извените
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20
Andre 2 часа назад
Кроме понтов у них нет ничего.Клоуны.
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