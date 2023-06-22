В центре Москвы мигранты включили на полную музыку и решили подкатить к русским девушкам

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Нарушая правила и заезжая на тротуар, иностранные специалисты начали оказывать знаки внимания и приглашать девушек сесть к ним в дорогую машину.
В данном видео присутствует ненормативная лексика!
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У меня старенький saab 9000 ....
Я не жалуюсь , у меня простой вопрос : откуда у всей этой горной мрази , блогеров , и прочих бритни-спирсов бабло на дорогущие иномарки и почему когда я иду от метро со смены с баночкой пива на меня сразу кидается куча ментов (за распитие) , а тут хочешь на тратуар , хочешь не пристёгнутый , да вообще всё что хочешь ....
Сука , одно желание - ВЗЯТЬ ВИЛЫ !
(Сарказм , если что )