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Хорошему рыбаку даже снасти не нужны

Хорошему рыбаку даже снасти не нужны

Автор:
22 июня 2023 10:10
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Прикол   в мире   виде   развлечение   рыба   рыбалка   
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Мужчина продемонстрировал оригинальный и забавный способ ловить рыбу. Для этого ему не понадобились даже рыболовные снасти.

Герой видео прыгнул с лодки в косяк рыб и поднялся обратно с богатым уловом.

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Метки: Прикол   в мире   виде   развлечение   рыба   рыбалка   
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2  комментария
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Браконьер! Хапуга! Голодный, что ли? Есть нечего? Что в магазине еды мало? Куда столько? Для развлечения или так хочется поесть трупов невинно убиенных рыбок?
Я ничего не пропустил?
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16k
Smiley Полчаса назад
Прыгнуть в косяк с рыбой это теперь рыбалка?
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Dobriy drug

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