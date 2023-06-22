Хорошему рыбаку даже снасти не нужны

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Мужчина продемонстрировал оригинальный и забавный способ ловить рыбу. Для этого ему не понадобились даже рыболовные снасти.
Герой видео прыгнул с лодки в косяк рыб и поднялся обратно с богатым уловом.
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