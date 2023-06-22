В Магнитогорске подросток по балконам забрался на 10-й этаж

Накануне, 21 июня, горожане обратили внимание на подростка, который вылез с балкона на восьмом этаже дома № 107 на проспекте К. Маркса. Паренек постепенно забрался на балкон девятого этажа, после чего полез еще выше. В итоге он сумел залезть на 10-й этаж.

«Залез на балкон, и его там встретила хозяйка квартиры. Встретили позже мальчика в магазине, опросили. Оказалось, что родителей нет дома и дети самостоятельно решили повеселиться. Также нужно подметить, что за мальчишкой полез его младший брат, видимо, такие развлечения у них в семье норма», – написал в соцсетях один из очевидцев опасного развлечения подростков.



