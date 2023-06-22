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В Магнитогорске подросток по балконам забрался на 10-й этаж

В Магнитогорске подросток по балконам забрался на 10-й этаж

Автор:
22 июня 2023 10:00
Метки: Видео   магнитогорск   многоэтажка   подросток   развлчение   экстрим   
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Видео экстремального «развлечения» выложили местные жители, которые заметили, как подросток вылез с балкона на восьмом этаже, забрался на балкон девятого, после чего полез еще выше.

Накануне, 21 июня, горожане обратили внимание на подростка, который вылез с балкона на восьмом этаже дома № 107 на проспекте К. Маркса. Паренек постепенно забрался на балкон девятого этажа, после чего полез еще выше. В итоге он сумел залезть на 10-й этаж.


«Залез на балкон, и его там встретила хозяйка квартиры. Встретили позже мальчика в магазине, опросили. Оказалось, что родителей нет дома и дети самостоятельно решили повеселиться. Также нужно подметить, что за мальчишкой полез его младший брат, видимо, такие развлечения у них в семье норма», – написал в соцсетях один из очевидцев опасного развлечения подростков.


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Метки: Видео   магнитогорск   многоэтажка   подросток   развлчение   экстрим   
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Звёздный князь Час назад
"...такие развлечения у них в семье норма..." - в смысле? Это семья цирковых акробатов или домушников? Почему НОРМА? Можно поподробнее?
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Том Сойер Час назад
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