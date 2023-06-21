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На побережье Ладожского озера десятки обнажённых людей бегут в воду. Это якобы тренинги по личностному развитию — людей учат, как стать миллионерами.
Понятно. Чтобы стать миллионером, нужно голым искупаться в Ладоге. Или повесить красные трусы на люстру. Или показывать деньги молодой луне. Или вырастить большое денежное дерево.
Вариант «работать» не рассматривается.
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