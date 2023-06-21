FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 870 постов • 234 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь
Чтобы стать миллионером, нужно голым искупаться в Ладоге

Чтобы стать миллионером, нужно голым искупаться в Ладоге

Автор:
21 июня 2023 10:00
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   голые люди   ладожское озеро   лишь бы не работать   люди   маразм   тренинг   
2438
1
1

На побережье Ладожского озера десятки обнажённых людей бегут в воду. Это якобы тренинги по личностному развитию — людей учат, как стать миллионерами.

Понятно. Чтобы стать миллионером, нужно голым искупаться в Ладоге. Или повесить красные трусы на люстру. Или показывать деньги молодой луне. Или вырастить большое денежное дерево.


Вариант «работать» не рассматривается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Видео   голые люди   ладожское озеро   лишь бы не работать   люди   маразм   тренинг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Том Сойер 2 часа назад
сказочные в кубе, блин....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
_delphin_ 15 секунд назад
Не, ну бабам может и поможет заработать, бегая голыми по пляжУ, а мужики могут и в глаз заработать за такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 2 минуты назад
Стать миллионером? Легко
Если ты был миллиардером и неудачно женился)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chev Chelios 4 минуты назад
Блин, людям уже показали, рассказали и даже максимально разжевали про инфоцыганство, показали лица мошенников, показали как работаем схема-лохотрон... И тут мля в Ладогу бежит стадо идиотов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 12 минут назад
Лох - ресурс бесконечный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
grigorenko vladislav 21 минуту назад
Здесь вы можете видеть стадо молодых и ещё очень глупых миллионеров. То, что это молодые неопытные особи, видно по их поведению. Старые миллионеры всегда стараются утопить всех, кто находится рядом, эти же сами радостно лезут в воду, не понимая, что утопить хотят именно их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Клепальщик 22 минуты назад
"Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Losterdin Полчаса назад
очередная сранная секта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka Полчаса назад
Есть поговорка "В России дураков лет на сто припасено", глядя на такие видео, запас дураков лет на 1000! Вместо того чтобы трудиться, надо искупаться и выйдешь миллионером из воды! Сказочные...!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
voipstersk8 Полчаса назад
а что там за "читер" в трусах от купальника?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
475
grigorenko vladislav voipstersk8 18 минут назад
Видимо будущий миллионер. По числу просмотров и комментариев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей Полчаса назад
Пока есть такие люди инфоциганство не вымрет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Artem 38 минут назад
Ну тамада-то определенно хороший и конкурсы интересные ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 40 минут назад
Ну, у кого-то богатая фантазия, хотя иначе зачётиков не наберёшь. Массовое купание нудистов вариант, конечно, банальный да и летняя тренировка молодых моржей тоже скучновата. А отсылка к марафонам желаний явно поднимет ажиотаж ввиду своей актуальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 48 минут назад
я хочу на эту тусовку, где записаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Демис эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
друг тоже спрашивает - какие координаты? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
crownanniversury 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Vladimir Grishin 59 минут назад
Да почему вы сразу думаете, что они идиоты??? Мыслите позитивно: может они просто пьные и им хорошо!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido 59 минут назад
Ведущий спрашивает у миллиардеров как такого состояния достичь?
Билл : я никогда в доме не свистел !
Стив : а я никогда не выносил мусор после 6 вечера !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi Час назад
можно не один дурдом, в один заход, пациентами заселить ))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov Час назад
Ну, своего бизнес-тренера (он же глава секты) он миллионером сделали, это точно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
taxcop Час назад
Ипанутым нет покоя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

301480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Катались на сапах и попали в тягун
Катались на сапах и попали в тягун
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#фото#автомир#животные#позитив#новости#Жизнь#ДТП#подборка#маразм
#в мире#автомобили#машина#Автовсячина#история#США#фильм#забавно#Спорт#девушки
#Юмор#интересно#Прикол#кино#дети#улыбнуло#аварии#авто аварии#полиция#задержание
Катались на сапах и попали в тягун Катались на сапах и попали в тягун В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться