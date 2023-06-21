FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 223 поста • 52 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
Таксист попросил пассажирку пристегнуться и тут её понесло

Таксист попросил пассажирку пристегнуться и тут её понесло

Автор:
21 июня 2023 09:32
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Реакция   Таксист   пассажирка   словесный понос   таксти   
1459
1
1

Хорошо, что у таксистов есть видеорегистраторы. Страна должна знать своих героев!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   Реакция   Таксист   пассажирка   словесный понос   таксти   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
tamin Час назад
Баба конечно неадекваты полный, но таксист чмо. Когда же подобных утырков сделают безработными.
Надеюсь, что когда этого таксиста будут оперировать, хирург выложит с ним смешное видео. Надеюсь, что муж барышни найдет этого таксиста и затолкает ему его яйца в рот. А барышне рекомендую:
Сходить к врачу. Извиниться перед извозчиком за свое поведение. Подать на него в суд например за публикацию видео без ее разрешения, снятого в коммерческих целях и которое порочит бла бла юла. Юрист найдет до чего докопаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег 13 минут назад
Я онанист!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей 13 минут назад (изменен)
Истеричка не русская что ли была? При чём тут шовинизм/национализм?
И правильно сделал, что не повёз, всё равно истерики бы закатила и отзыв накалякала плохой. Надо отзывы и на клиентов оставлять, чтобы потом за ними никто не приезжал )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 15 минут назад
Подвозил даму с ребенком, но был без кресла и попросил ее пристегнутся. Она пристегивает ребенка.
Я говорю, да лучше вы пристегнитесь. Не понимает.
Пытаюсь культурно при ребенке ей обьяснить, что если нам кто-то слегка ударит в бок даже не очень сильно, она ребенка расплющит.
Так и не поняла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pinbalist Полчаса назад
Выучила два новых слова, но не узнала что они означают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Михаил Сметанкин 38 минут назад
- Пристегнитесь...
- Вы что, шовинист? Националист?

Сука где связь?!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 53 минуты назад
Пластинку заело на "национализме, шовинизме, я не понимаю..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
511
Олег Час назад
а на заднем сиденье разве обязательно пристегиваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Том Сойер Час назад
Сестра ейная?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

855000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#фото#Автовсячина#животные#кино#США#улыбнуло#Жизнь#девушки
#в мире#автомир#интересно#аварии#авто аварии#новости#история#подборка#фильм#задержание
#автомобили#машина#Прикол#ДТП#дети#позитив#забавно#Спорт#полиция#истории
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться