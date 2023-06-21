Таксист попросил пассажирку пристегнуться и тут её понесло

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Надеюсь, что когда этого таксиста будут оперировать, хирург выложит с ним смешное видео. Надеюсь, что муж барышни найдет этого таксиста и затолкает ему его яйца в рот. А барышне рекомендую:
Сходить к врачу. Извиниться перед извозчиком за свое поведение. Подать на него в суд например за публикацию видео без ее разрешения, снятого в коммерческих целях и которое порочит бла бла юла. Юрист найдет до чего докопаться.
И правильно сделал, что не повёз, всё равно истерики бы закатила и отзыв накалякала плохой. Надо отзывы и на клиентов оставлять, чтобы потом за ними никто не приезжал )
Я говорю, да лучше вы пристегнитесь. Не понимает.
Пытаюсь культурно при ребенке ей обьяснить, что если нам кто-то слегка ударит в бок даже не очень сильно, она ребенка расплющит.
Так и не поняла.
- Вы что, шовинист? Националист?
Сука где связь?!!!!!!