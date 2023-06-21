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Маленький мальчик спокойно катается на велосипеде среди плотного потока машин

Маленький мальчик спокойно катается на велосипеде среди плотного потока машин

Автор:
21 июня 2023 08:14
Метки: Башкирия   антиродители   велосипед   воспитание   мальчик   поток машины   родители   
994
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В Башкирии ищут претендентов на звание «Антиродители года».


Будущего каскадёра, рискующего жизнью, засняли в Стерлитамакском районе между деревнями Байрак и Загородный. В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили «Подъёму», что родителей мальчика ищут.

«Сотрудники ГИБДД проверяют данную информацию. После установления личности ребёнка его родители будут привлечены к предусмотренной законом ответственности».

Родителям, как минимум, грозит штраф за неисполнение родительских обязанностей.

Источник:

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Метки: Башкирия   антиродители   велосипед   воспитание   мальчик   поток машины   родители   
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2  комментария
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2k
Андрей 46 минут назад
Его родители спецом выпускают а трассу - за второго платят больше но одного кормить проще!
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7k
perekrestok Минуту назад
Велик ребенку купили а место где кататься не нашли. Вот малолетний дебил и решил покататься где есть асфальт в его деревне. Родители точно идиоты.
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