Маленький мальчик спокойно катается на велосипеде среди плотного потока машин

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В Башкирии ищут претендентов на звание «Антиродители года».
Будущего каскадёра, рискующего жизнью, засняли в Стерлитамакском районе между деревнями Байрак и Загородный. В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили «Подъёму», что родителей мальчика ищут.
«Сотрудники ГИБДД проверяют данную информацию. После установления личности ребёнка его родители будут привлечены к предусмотренной законом ответственности».
Родителям, как минимум, грозит штраф за неисполнение родительских обязанностей.
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