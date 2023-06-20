Попытки девушек выбраться из бассейна

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Девушки попытались по очереди вылезти из бассейна. Однако задача оказалась не так проста, как им представлялось изначально.
Они пытались... Сразу видно, что у кого перевешивает.
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