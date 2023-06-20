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Попытки девушек выбраться из бассейна

Попытки девушек выбраться из бассейна

Автор:
20 июня 2023 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   бассейн   девушки   люди   
1075
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Девушки попытались по очереди вылезти из бассейна. Однако задача оказалась не так проста, как им представлялось изначально.

Они пытались... Сразу видно, что у кого перевешивает.

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   бассейн   девушки   люди   
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3  комментария
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7k
klop Полчаса назад
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295
Звёздный князь 9 минут назад
Где мозг находится, то место и перевешивает.
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3k
Pioner76 10 минут назад
Сколько пельменей...
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