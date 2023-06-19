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Неоднозначный танец в дагестанской школе

Неоднозначный танец в дагестанской школе

Автор:
19 июня 2023 07:43
Метки: Дагестан   Их нравы   видео   мальвина   танец   фото   школа   
2348
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Танцовщица в костюме Мальвины исполнила сомнительный номер перед дагестанскими школьниками.

Номер, который родители сочли сомнительным, девушка исполняла в костюме куклы Мальвины из сказки «Буратино» под песню Ольги Зарубиной «Кукла». «По ниточке, по ниточке ходить я не желаю, отныне я, отныне я, отныне я — живая», — говорится в песне, исполняемой от лица марионетки.


Значительную часть выступления артистка провела вверх ногами, демонстрируя акробатические навыки, при этом ее платье задралось и упало на лицо. Очевидцы утверждают, что детям во время концерта было неловко.

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Метки: Дагестан   Их нравы   видео   мальвина   танец   фото   школа   
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13  комментариев
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17k
Марина Час назад
Автору дебилу, нужно запретить смотреть большинство женских спортивных мероприятий, особенно если там есть слова: плавание, атлетика и т.д.
Пусть смотрит женский хоккей, там , по его меркам, всё прилично.
Но лучше, чтобы он убрался в свой аул и отключил себе интернет.
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2k
Vovan Petroff 3 минуты назад
Утром проснётся с трусами полными конфет.
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28k
Lehoia 12 минут назад
Ничего не имею против самого танца( о вкусах не спорят), но костюм подобран реально неудачно. Упавшее на лицо платье и трусы, а-ля семейнки, выглядят нелепо. Красивые шаровары, типа афгани, тут смотрелись бы более уместно.
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5k
jfk 17 минут назад
вроде в потолок не стреляли и с криком юффьь мотню не оттягивали, так что все норм
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2k
Роман Бумеров Полчаса назад
Вот если бы на сцене бородатые сыны гор танцевали лезгинку и одновременно имели овец, вот это был бы однозначный танец...
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12k
Евгений 54 минуты назад
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279
Александр Мешков Час назад
Что твориться в дагестане то вышла на улицу в велосипедках то вот это. Это влияние запада что то надо делать и немедленно.
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7k
Дмитрий Час назад
Главное что бы лицо не видно было....)))
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6k
livaneth Час назад
Не знаю, как насчёт Дагестана, но если считать по нормальным меркам, то у исполнительницы всё, что нужно закрыто и ничего нигде не обтягивает.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Что то я не заметил на видео, чтобы юные дети гор смущались, уверенно тыкали рученками в сторону, где под бельём размещается промежность
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395
Серега Davy Jones 2 часа назад
Это ты сразу увидел,а то что опускали головы смущенно,не увидел.Вернее,ты увидел только то,что хотел увидеть.
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395
Серега banzai7 17 минут назад
Здоровеньки булы Вiталiй.
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