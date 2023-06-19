Неоднозначный танец в дагестанской школе

Номер, который родители сочли сомнительным, девушка исполняла в костюме куклы Мальвины из сказки «Буратино» под песню Ольги Зарубиной «Кукла». «По ниточке, по ниточке ходить я не желаю, отныне я, отныне я, отныне я — живая», — говорится в песне, исполняемой от лица марионетки.





Значительную часть выступления артистка провела вверх ногами, демонстрируя акробатические навыки, при этом ее платье задралось и упало на лицо. Очевидцы утверждают, что детям во время концерта было неловко.