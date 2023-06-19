Неоднозначный танец в дагестанской школе

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Танцовщица в костюме Мальвины исполнила сомнительный номер перед дагестанскими школьниками.
Номер, который родители сочли сомнительным, девушка исполняла в костюме куклы Мальвины из сказки «Буратино» под песню Ольги Зарубиной «Кукла». «По ниточке, по ниточке ходить я не желаю, отныне я, отныне я, отныне я — живая», — говорится в песне, исполняемой от лица марионетки.
Значительную часть выступления артистка провела вверх ногами, демонстрируя акробатические навыки, при этом ее платье задралось и упало на лицо. Очевидцы утверждают, что детям во время концерта было неловко.
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Пусть смотрит женский хоккей, там , по его меркам, всё прилично.
Но лучше, чтобы он убрался в свой аул и отключил себе интернет.