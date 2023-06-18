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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 371 пост • 24 подписчика подписаться
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Пьяный мужчина выбросил с балкона унитаз на припаркованные автомобили

Пьяный мужчина выбросил с балкона унитаз на припаркованные автомобили

Автор:
18 июня 2023 10:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: алкоголь   балкон   видео   красноярск   неадекват   унитаз   
1659
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Инцидент произошёл 16 июня в Красноярске на улице Свердловской. Мужчина кидался предметами с балкона 8 этажа: сперва это были личные вещи и бутылки, однако затем в ход пошёл унитаз.

От падения сантехники с высоты никто не пострадал, но оказались повреждены 3 автомобиля. Их владельцы уже написали заявления, полиция проводит проверку.

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Метки: алкоголь   балкон   видео   красноярск   неадекват   унитаз   
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14  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Когда-то в ходе субботника мы выкинули унитаз с 11 этажа общаги. Оказывается, он круто гудит в полете и красиво рассыпается в порошок от удара))
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1k
zu4ara Полчаса назад
Ну а чё остаётся если лифт не работает?
Ремонт то надо делать, не на балконе же всё складывать...
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1k
rudenkov 36 минут назад
Бедный, как же он теперь без унитаза-то?
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189
Андрей 38 минут назад
потому что нужно инсталяции ставить ! их труднее оторвать ! ))))
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−2
бухтярёв 44 минуты назад
а мы в детстве чугунную ванну выкинули ...
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−2
бухтярёв 45 минут назад
ироды то ...
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16k
Patmaz 2 часа назад
Похоже, к мужику белочка пришла...
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Лучше бы себя в мульду выкинул.
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87k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Последний довод королей
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