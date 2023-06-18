Пьяный мужчина выбросил с балкона унитаз на припаркованные автомобили

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Инцидент произошёл 16 июня в Красноярске на улице Свердловской. Мужчина кидался предметами с балкона 8 этажа: сперва это были личные вещи и бутылки, однако затем в ход пошёл унитаз.
От падения сантехники с высоты никто не пострадал, но оказались повреждены 3 автомобиля. Их владельцы уже написали заявления, полиция проводит проверку.
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