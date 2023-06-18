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Драку из-за пролитого бокала шампанского устроили на цыганской свадьбе

Драку из-за пролитого бокала шампанского устроили на цыганской свадьбе

Автор:
18 июня 2023 09:18
Метки: видео   драка   люди   негатив   пролитый бокал   свадьба   цыган   
1694
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Гости бурно отмечали свадьбу молодых, как вдруг один из гостей случайно опрокинул бокал шампанского на другого гостя. Завязалась драка. Работники заведения пытались разнять и успокоить клиентов, но в итоге сдались и вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники забрали в участок 29 человек, 9 из них получили административку по статье "Мелкое хулиганство".


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Метки: видео   драка   люди   негатив   пролитый бокал   свадьба   цыган   
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13  комментариев
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739
Пчёлкин 2 часа назад
Это толкотня, а не драка)))
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87k
Taras Kozalupko 8 минут назад
Есть коммент от художника из Австрии?
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7k
Slowly Полчаса назад
Цыганскую свадьбу устроили вокруг разбитого бокала.
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8k
ишты 38 минут назад
Свадьба без драки - деньги на ветер. Это понятно. Не понятно как они своих от чужих отличают - одеты все в одинаковую форму...
P.S. Раз они уже все равно все в одинаковой форме, может их на фронт отправить?
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186
Андрей ишты 14 минут назад
я дико извиняюсь ,а у каких животных свадьба с дракой ? вам то понятно,а мы мучаемся догадками !
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14k
Shtoppi 48 минут назад
<<в мире животных>>
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29k
Alex Час назад
Скоты мля, дикие
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2k
Бомбардир Час назад
Как они в данной ситуации отличают кто за кого? По кому бить?
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1k
b_e_l_i_a_l Час назад
Дустом их, дустом!
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5k
The Dude Час назад
Ссылка www.youtube.com
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840k
А.Берестенко 2 часа назад
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2k
Alex 2 часа назад
Надо было под шумок пристрелить парочку.
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