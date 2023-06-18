Драку из-за пролитого бокала шампанского устроили на цыганской свадьбе

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Гости бурно отмечали свадьбу молодых, как вдруг один из гостей случайно опрокинул бокал шампанского на другого гостя. Завязалась драка. Работники заведения пытались разнять и успокоить клиентов, но в итоге сдались и вызвали полицию.
Прибывшие сотрудники забрали в участок 29 человек, 9 из них получили административку по статье "Мелкое хулиганство".
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P.S. Раз они уже все равно все в одинаковой форме, может их на фронт отправить?