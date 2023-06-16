Драка между наркоманами и местными жителями произошла в Новокузнецке

На кадрах видно, как группа из пяти человек, вооружённых кольями и пылающим факелом, наступает на людей, бросаясь в них "бомбочками" с горючим. Местные встречают непрошенных гостей, вооружившись топором и двумя собаками, похожими на стаффордширских терьеров. Однако пришедшие настроены решительно и не намерены отступать: они кидаются и наносят одной из собак сильный удар палкой по голове.





"Наркоманы терроризируют местное население. Посёлок заброшен и никому не нужен: сплошная помойка, а наркоманы уже грозятся поджечь дома людям из-за того, что те не дают им рыть закладки. Правоохранительным органам и администрации до ситуации нет дела: кругом стоят аварийные деревья, которые могут упасть, кругом болота, комары, помойка. И вдобавок ко всему вот такие вещи происходят — приходится терпеть", — жалуются местные жители.