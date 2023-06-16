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Драка между наркоманами и местными жителями произошла в Новокузнецке

Драка между наркоманами и местными жителями произошла в Новокузнецке

Автор:
16 июня 2023 10:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   драка   люди   наркоманы   негатив   новокузнецк   факелы   
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В ход шли факелы, колья, топоры и бойцовские собаки.

На кадрах видно, как группа из пяти человек, вооружённых кольями и пылающим факелом, наступает на людей, бросаясь в них "бомбочками" с горючим. Местные встречают непрошенных гостей, вооружившись топором и двумя собаками, похожими на стаффордширских терьеров. Однако пришедшие настроены решительно и не намерены отступать: они кидаются и наносят одной из собак сильный удар палкой по голове.


"Наркоманы терроризируют местное население. Посёлок заброшен и никому не нужен: сплошная помойка, а наркоманы уже грозятся поджечь дома людям из-за того, что те не дают им рыть закладки. Правоохранительным органам и администрации до ситуации нет дела: кругом стоят аварийные деревья, которые могут упасть, кругом болота, комары, помойка. И вдобавок ко всему вот такие вещи происходят — приходится терпеть", — жалуются местные жители.

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Метки: видео   драка   люди   наркоманы   негатив   новокузнецк   факелы   
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8  комментариев
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11k
Владимир 56 минут назад
Вилы, там должны были быть у кого нибудь вилы.
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18
Dom 14 6 минут назад
Обычный вечер же)
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8k
Влад 6 минут назад
какой же мерзкий нечленораздельный визг у бабенки. ни слова не разобрал. по факту походу синеботы бьются с нариками
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1k
ChePaev 20 минут назад
а где драка то? визг бабы, и говнотерки одних с другими" а ты че? нет а ты че?" и те и другие очкуют. Палками горящими помахали и на этом все. Расходимся не интересно.
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10k
Александр Маслов Полчаса назад
Бедный собакен очконул перед всеми отморозками вокруг
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27k
Киры4 43 минуты назад
Больше похоже на битву наркоманов против алкашей.
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