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У LG новинка: компания выпустила гаджет Imprintu для тех, кто хочет татуировку, но никак не может решиться

У LG новинка: компания выпустила гаджет Imprintu для тех, кто хочет татуировку, но никак не может решиться

Автор:
16 июня 2023 09:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Imprintu   LG   в мире   видео   гаджет   забавно   изобретение   тату   
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Устройство наносит на кожу временный рисунок, который держится чуть больше суток. В приложении, которое идет в комплекте, на выбор 10 тысяч эскизов, а также возможность загружать свои изображения.

Пока продается только в Южной Корее, цена — 299 долларов (~25 200 рублей).


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Метки: Imprintu   LG   в мире   видео   гаджет   забавно   изобретение   тату   
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4  комментария
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10k
Copycat 54 минуты назад
такое уже давно было) с жовачками были переводилки
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2k
Dmitry Tarasov 3 минуты назад
Пипец... во ниша...
Барышни в очередь будут стоять - это же как макияж только по всему телу. Бодияж прям.
Захотела стрелочки от подколенных ямок в сторону жопки да с сердечками - бах и готово
Сандалики открытые - дорисуем "узорчег". Захотела "подвязки" нарисовать - вжух и готово.
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4k
Григорий 37 минут назад
ну да струйные принтеры вымирают по тихому, а пг ещё много, надо их куда то девать.
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15k
ss 49 минут назад
Ну! Теперь пойдёт дело! Будут все, как папуасы, в "партаках" ходить. Очень удобно! Весь в "наколках" и мамка не заругает.
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