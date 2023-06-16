У LG новинка: компания выпустила гаджет Imprintu для тех, кто хочет татуировку, но никак не может решиться

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Устройство наносит на кожу временный рисунок, который держится чуть больше суток. В приложении, которое идет в комплекте, на выбор 10 тысяч эскизов, а также возможность загружать свои изображения.
Пока продается только в Южной Корее, цена — 299 долларов (~25 200 рублей).
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