В Альметьевске спасли повисшего на окне пятиэтажки мужчину

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Местные паблики опубликовали видео, как местный житель Альметьевска повис на окне пятого этажа многоквартирного жилого дома. На кадрах видно, что мужчину держат за руку люди из окна пятого этажа, а за ногу – из окна четвертого.
В какой-то момент мужчина начал падать, но его смог поймать и затащить человек, который был на четвертом этаже.
Пока местный житель свисал на улице, он кричал, чтобы ему помогли.
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