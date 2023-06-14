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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 356 постов • 24 подписчика подписаться
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В Альметьевске спасли повисшего на окне пятиэтажки мужчину

В Альметьевске спасли повисшего на окне пятиэтажки мужчину

Автор:
14 июня 2023 11:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: в мире   видео   люди   помощь   пятиэтажка   спасение   
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Местные паблики опубликовали видео, как местный житель Альметьевска повис на окне пятого этажа многоквартирного жилого дома. На кадрах видно, что мужчину держат за руку люди из окна пятого этажа, а за ногу – из окна четвертого.

В какой-то момент мужчина начал падать, но его смог поймать и затащить человек, который был на четвертом этаже.

Пока местный житель свисал на улице, он кричал, чтобы ему помогли.

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Метки: в мире   видео   люди   помощь   пятиэтажка   спасение   
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3  комментария
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28k
Serg2001 Час назад
Такое впечатление, что потерпевший больше мешал, чем помогал его спасать... А еще хотелось бы знать предысторию... Как он там вообще оказался. Похоже этому кренделю нужна настоятельная наркологическая помощь.
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1k
Darki 15 минут назад
Какие то "помогите" не искрение
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584
leemur86 Час назад
Дурак
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