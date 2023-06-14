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Главная > Видео
Как заканчивается рабочий день в Индии. Вы точно такое не сможете терпеть

Как заканчивается рабочий день в Индии. Вы точно такое не сможете терпеть

Автор:
14 июня 2023 08:30
Метки: Индия   видео   замок   офис   охрана   работа   
2816
1
1

В Индии менеджер айтикомпании приказал охране закрыть офис на замок, чтобы никто из работников не ушел с работы домой без его разрешения. Пока не доделают работу.

Источник:

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Метки: Индия   видео   замок   офис   охрана   работа   
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8  комментариев
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
манагер удак
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7k
Marlboro 24 минуты назад
Надо еще офис поджечь, чтобы быстрей работали :)
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2k
Дикие люди Полчаса назад
Рабов к галерам нужно пристёгивать цепями!!!
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11k
Бендер Родригес Час назад
Контора - Ninjas coding!
Всем известный стиль программирования индусов.
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8k
Роман Час назад
Они просто недостаточно усердно танцевали
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15k
Alex Час назад
Менеджер бессмертный по ходу...
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1k
ruslan d Час назад
Дедлайны они такие
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