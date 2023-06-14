Как заканчивается рабочий день в Индии. Вы точно такое не сможете терпеть

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В Индии менеджер айтикомпании приказал охране закрыть офис на замок, чтобы никто из работников не ушел с работы домой без его разрешения. Пока не доделают работу.
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