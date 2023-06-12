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"Ныряй, бро!": в Томской области парень вошёл в озеро ради эффектного видео и - утонул

"Ныряй, бро!": в Томской области парень вошёл в озеро ради эффектного видео и - утонул

Автор:
12 июня 2023 22:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Томска область   блогеры   видео   контент   озеро Лебяжье   последнее видео   утонул   
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22-летний молодой человек решил снять красивое видео на закате, а получилось, что друзья запечатлели последние минуты его жизни.

Компания из нескольких парней 10 июня отдыхала на берегу озеро Лебяжье в Томской области. Молодые люди развлекались и снимали друг друга на видео, а на закате солнца решили сделать последний ролик. Один из парней прямо в одежде, раскинув руки, стал эффектно входить в воду. Друзья его подбадривали и предложили нырнуть, чтобы получить достойные кадры. Тот нырнул, а спустя время стал махать рукой из воды, показывая, что тонет. На поверхность воды он так и не выплыл.


В этот момент товарищ, который снимал видео, позвал на помощь остальных друзей, т.к.сам не умел плавать, как и герой видеозаписи.



Как сообщают местные СМИ, тело утонувшего искали водолазы. Из-за тины и большого количества ила поиски были затруднены, но в результате молодой человек был найден - сообщили спасатели Томска.

Источник:

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Метки: Томска область   блогеры   видео   контент   озеро Лебяжье   последнее видео   утонул   
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15  комментариев
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7k
sedoisever 47 минут назад
С такими друзьями врагов не надо...
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15k
Smiley 21 секунду назад
"Ныряй, бро!": в Томской области парень вошёл в озеро ради эффектного видео и - утонулПосмотреть
"Ныряй, бро!": в Томской области парень вошёл в озеро ради эффектного видео и - утонул
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1k
zu4ara 4 минуты назад
дети понедельника... здоровые лбы, а плавать не умеют.... п...дец как они живут вообще?!!
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14k
Kucher 5 минут назад
Ну так получилось же "эффектное видео", просмотров набрал больше, чем рассчитывал.
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22k
BiZ 8 минут назад
сам выпилился, так что норм все..
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213
Серж 17 минут назад
Бивис и Батхед отдыхают.
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270
устал я от вас 21 минуту назад
Дурака и не жаль.
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9k
SuperTroll Полчаса назад
Один не умеющий плавать дебил, решил пойти в воду, а второй не умеющий плавать дебил решил снимать тик-ток про это? Это просто какой то сюр...
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Тик-ток и иже с ним продолжают собирать свою мрачную жатву.
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17k
Алексей 36 минут назад
Озеро ЛОХ-Несс?
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16k
Booka1a 37 минут назад
- Что ты лыбу тянешь?
- А что мне еще делать?
....
клиника, мля
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26k
Matrosskin 39 минут назад
Оператор прям угадал - видео действительно как он сказал, можно передавать в комитет, присуждающий "Премию Дарвина".
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