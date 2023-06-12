"Ныряй, бро!": в Томской области парень вошёл в озеро ради эффектного видео и - утонул

Компания из нескольких парней 10 июня отдыхала на берегу озеро Лебяжье в Томской области. Молодые люди развлекались и снимали друг друга на видео, а на закате солнца решили сделать последний ролик. Один из парней прямо в одежде, раскинув руки, стал эффектно входить в воду. Друзья его подбадривали и предложили нырнуть, чтобы получить достойные кадры. Тот нырнул, а спустя время стал махать рукой из воды, показывая, что тонет. На поверхность воды он так и не выплыл.

В этот момент товарищ, который снимал видео, позвал на помощь остальных друзей, т.к.сам не умел плавать, как и герой видеозаписи.