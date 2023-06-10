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Собака, которая совершенно не&nbsp;умеет играть в&nbsp;прятки

Собака, которая совершенно не умеет играть в прятки

Автор:
10 июня 2023 18:12
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   позитив   прятки   собака   
4970
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Собаки обожают играть со своими хозяевами. Их хлебом не корми — дай побегать за мячиком. Иногда наши верные псы воссоздают игру, очень похожую на прятки. Только вот не всегда они хорошо маскируются.

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Метки: видео   животные   милота   позитив   прятки   собака   
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17  комментариев
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15k
Majul 12 часов назад
Ну и что, он же никого не видит? Так? Так. Значит и его не видно )))
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7k
М С 3 часа назад
Так со своей кошкой в прятки играл. Какая она была счастливая, когда я, не найдя ее в комнате, выходил искать в другую, а она выскакивала, мимо проносилась, лапкой по ноге мне бац! и в другую комнату прятаться...
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12k
Denissg 4 часа назад
Нормальный интеллект двухлетнего ребенка: вот я сейчас закрою глаза, и вам всем станет темно!
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7k
Slowly 5 часов назад
Главное собакен довольный.
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7k
Виталий 6 часов назад
Собака видимо немного охреневает от своей хозяйки, так как может ее найти по запаху за десятки километров. Для нее эти прятки это как играть в прятки со слоном в квартире :)
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9k
Павел 8 часов назад
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5k
мемфрид 9 часов назад
Дурилка)
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519
Paprika_r 9 часов назад
Шикарный ролик! Собаке просто чудо!
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66
Апельсин Мандаринов 10 часов назад
очень добрый и милый ролик. видно. что собаку любят. даже на душе потеплело.
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8k
Роман 10 часов назад
=) Безудержное веселье. Выгуляйте собакена.
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33k
АнтонПолднев 11 часов назад
Так, а где собака-то?
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34k
Korolev 11 часов назад
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360
Elfima 12 часов назад
Собакен смешной)))
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8k
Trenzel2003 12 часов назад
Кто то говорил что у собак интеллект 1,5 летнего ребенка. Логика, я не вижу и меня значит тоже не видят.
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