Собака, которая совершенно не умеет играть в прятки

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Собаки обожают играть со своими хозяевами. Их хлебом не корми — дай побегать за мячиком. Иногда наши верные псы воссоздают игру, очень похожую на прятки. Только вот не всегда они хорошо маскируются.
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