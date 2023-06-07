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Сообщество Без кота и жизнь не та 1621 пост • 472 подписчика подписаться
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Котомиссия выполнима

Котомиссия выполнима

Автор:
07 июня 2023 10:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   в мире   видео   животные   кот   ловкость   
1753
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Ловкий кот преодолел участок своего пути в стиле агента Итана Ханта, которого в фильмах "Миссия невыполнима" играет актёр Том Круз.

У Тома Круза появился серьезный конкурент.

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Метки: Прикол   в мире   видео   животные   кот   ловкость   
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1  комментарий
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Walther Час назад
Куда там Крузу, вечно какими-нибудь тросами обвяжется и еще куча друзей по кампутерам помогают-подсказывают... А кошак-то вона один и без страховки!
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