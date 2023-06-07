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Ловкий кот преодолел участок своего пути в стиле агента Итана Ханта, которого в фильмах "Миссия невыполнима" играет актёр Том Круз.
У Тома Круза появился серьезный конкурент.
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