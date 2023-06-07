FISHKINET
Сообщество Юмор 17034 поста • 3575 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Женщина пытается отыскать пропавшую сумочку

Женщина пытается отыскать пропавшую сумочку

Автор:
07 июня 2023 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   пропажа   рассеянность   сумка   
1670
1
1

Автолюбитель опубликовал в сети забавное видео с участием своей подруги. Женщина пыталась найти сумочку, которая неожиданно куда-то пропала. Однако был один нюанс.

Куда же подевалась сумочка?

А у вас бывали подобные забавные пропажи? Расскажите об этом в комментариях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Реакция   Юмор   видео   пропажа   рассеянность   сумка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Lehoia 2 часа назад
чем тупее тиктокер-тем более дешевая и фальшивая постанова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Polotenchick 7 минут назад
Надо было звать маму))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 2 часа назад
И он совершенно случайно начал снимать видео когда она "потеряла" сумку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163132



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не поспоришь

Лучшие демотиваторы
Робот-пылесос за пару секунд уберёт площадь 300-400 кв.м

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Прикол#ДТП#позитив#история#шоу бизнес#познавательно#полиция
#Юмор#автомир#интересное#животные#авто аварии#Автовсячина#дети#фильм#Разное#истории
#в мире#машина#люди#аварии#подборка#кино#забавно#США#природа#картинки
Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться