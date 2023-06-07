Женщина пытается отыскать пропавшую сумочку

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Автолюбитель опубликовал в сети забавное видео с участием своей подруги. Женщина пыталась найти сумочку, которая неожиданно куда-то пропала. Однако был один нюанс.
Куда же подевалась сумочка?
А у вас бывали подобные забавные пропажи? Расскажите об этом в комментариях.
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