Что ты мне сделаешь? Я в домике!

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Дама выкупила 3 места в эконом-классе самолёта, чтобы обмотать их вместе пищевой плёнкой. Таким образом она устроила свой собственный первый класс, но была не понята бортпроводниками
Она дождалась, когда экипаж рассядется на свои места и начала обматывать сидения. На удивление, она далеко зашла: даже построила себе крышу. Это заняло время, но бортпроводник наконец заметил и сказал, что она не может так делать, на что женщина закатила истерику.
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Да и кто впереди сидит- может они не хотят на полиэтилене сидеть весь полёт. Спина потеет...
Ну тупая.... О себе подумала, про других забыла.