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Что ты мне сделаешь? Я в домике!

Что ты мне сделаешь? Я в домике!

Автор:
05 июня 2023 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   забавно   люди   пещевая пленка   самолет   эконом-класс   
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Дама выкупила 3 места в эконом-классе самолёта, чтобы обмотать их вместе пищевой плёнкой. Таким образом она устроила свой собственный первый класс, но была не понята бортпроводниками

Она дождалась, когда экипаж рассядется на свои места и начала обматывать сидения. На удивление, она далеко зашла: даже построила себе крышу. Это заняло время, но бортпроводник наконец заметил и сказал, что она не может так делать, на что женщина закатила истерику.

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Метки: Юмор   видео   забавно   люди   пещевая пленка   самолет   эконом-класс   
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13  комментариев
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1k
naf-naf 2 часа назад
Тупой постановочный ролик, тупых американских блогеров
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29k
Юрий 12 минут назад
А как открыть столик сидящим позади курицы?
Да и кто впереди сидит- может они не хотят на полиэтилене сидеть весь полёт. Спина потеет...
Ну тупая....
О себе подумала, про других забыла.
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1k
SmartCat101 18 минут назад
бортпроводникам надо было ее целиком заматать в пищевую пленку на время полета!
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4k
Serj81 Полчаса назад
Че то походу тыква у нее поехала
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67
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Если это правда, у авиакомпаний есть черный список, будет потом всю жизнь на поездах перемещаться.
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18k
Сергей 48 минут назад
Ага, хотела лететь с комфортом и купила три места в экономе? Неужели это дешевле, чем одно в бизнесе?
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7k
perekrestok 52 минуты назад
Как то с фантазией у авторов видоса небогато.
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1k
Николай Час назад
Личинка в коконе.
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28k
Serg2001 Час назад
Домик поросёнка должен быть крепостью! (с)
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1k
Faithless Час назад
Такая же постанова, как и баба, кормящая в самолете грудью плюшевую игрушку рысь
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21k
Davy Jones 2 часа назад
С йпанутых спросу нет!
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1k
basil pupkin 2 часа назад
То ли баба-паук, то ли куколка бабочки...
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1k
ruslan d 2 часа назад
Страшное дело ...
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