Что ты мне сделаешь? Я в домике!

Она дождалась, когда экипаж рассядется на свои места и начала обматывать сидения. На удивление, она далеко зашла: даже построила себе крышу. Это заняло время, но бортпроводник наконец заметил и сказал, что она не может так делать, на что женщина закатила истерику.