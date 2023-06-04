Как сообщают, полицейские приехали с проверкой на объект возле «Лахта Центра». На территории нелегально продавали еду, поэтому местные бизнесмены бросили прилавки с товаром и дали дёру.

А еда осталась. И вскоре туда стянулось множество иностранных рабочих - чтобы поживиться бесплатными припасами. На всех не хватило и вспыхнула драка. Вероятно, такое происходит уже не впервые, но такой массовой «битвы» ещё не было.