После побоища, несколько человек остались лежать на земле.
Как сообщают, полицейские приехали с проверкой на объект возле «Лахта Центра». На территории нелегально продавали еду, поэтому местные бизнесмены бросили прилавки с товаром и дали дёру.
А еда осталась. И вскоре туда стянулось множество иностранных рабочих - чтобы поживиться бесплатными припасами. На всех не хватило и вспыхнула драка. Вероятно, такое происходит уже не впервые, но такой массовой «битвы» ещё не было.
Еда остается бесхозной, а потому бесплатной. Поэтому сюда стягивается большое количество рабочих в надежде бесплатно поесть и на этой почве возникают конфликты, иногда доходит до драк, - рассказал корреспондент, который прибыл на место ЧП и поговорил с очевидцами.
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Остановить мордобой удалось только вновь прибывшим силовикам. В МВД сообщают:
По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими. Личности зачинщиков конфликта устанавливаются.
Уже задержано несколько десятков человек. Сейчас устанавливают их причастность к конфликту.
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это конечно все прекрасно, только что теперь со всеми этими нелегалами делать станут? я ОЧ. надеюсь что всю эту ослоебь депортируют дружною толпой, а не отпустят потому что кому-то будет лень с этим возиться или миггеры тупо дадут на лапу.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969
Заранее Вам большое человеческое спасибо
Тем временем имеем кучу работяг, которым надо жрать. Это на пару десятков работяг можно не изобретать продуктовый (сходят, не развалятся), а когда там гораздо больше, то нужна какая то организация продовольственного снабжения.
Кто ответственен за отсутствие снабжения?
Спросить у администрации магнита/пятёрочки (и прочих продуктовых сетей) - хотели бы они иметь филиал в шаговой доступности к Кукурузине и что их останавливает? (уверен - этот вопрос даст самый интересный ответ, у меня есть 2 весьма интересных гипотезы).
Нелегальных продавцов изловить и вернуть за их прилавки, выдавливать их исключительно после открытия бюджетного продуктового магазина в шаговой доступности.
Силой мысли пока что только замки строятся, да и те воздушные.
Во-вторых - короткая очередь из автомата над головами, длинная- по толпе.
В третьих- оставшиеся едут в скотовозе в родной аул! Навсегда!
Гипермаркет хотел порадовать подрастающее поколение в День защиты детей, но что-то пошло не так.