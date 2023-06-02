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Когда пришел позагорать на пляж

Когда пришел позагорать на пляж

Автор:
02 июня 2023 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   забавно   монтаж   пляж   
4220
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Что может быть приятнее прогулки по краю прибоя! Запах соли, шорох волн, освежающий ветерок, потрясающие виды...

Чего только не увидишь на пляже!

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Метки: Прикол   Юмор   видео   забавно   монтаж   пляж   
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32  комментария
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
А морда лица у "пришедшего позагорать" - как будто он из глухой тайги первый раз в цивилизацию выбрался и людей увидел.
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5k
Атомный Крот Минуту назад
Израиль?
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18k
sonic24a 4 минуты назад
Пришел на пляж, а там жопа. Пошел домой.
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1k
Мария Коненкова 12 минут назад
А этот кучерявый, по ходу, сильно возражает против женских жоп. Чем-то на Варламова похож.
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1k
ya_pavel 22 минуты назад
Я работаю в Сестрорецке. Вчера на обеде ходил на пляж, там ничего подобного не увидел.
Правда там никого и не было, тут +9.
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87
Kniazeu 24 минуты назад
Деградация
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35k
russger Полчаса назад
Х.у.йня полнейшая. Где крики бабок: Кукуруза! Горячая кукуруза!!!
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19k
Александр Полчаса назад
Малыш впервые увидел как создают те фотки и видео для интернетов, которые он лайкает и теребонькает.
Его реакция схожа с той, когда Вовочка узнал что балерины тоже какают.
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3k
Ostap Bender Полчаса назад
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145
pekareff 39 минут назад
Да у него так всегда, и на пляже, и в метро...
Даже интересно стало, что это за страна такая "чуднАя"?..
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33
Gergy 56 минут назад
Улыбнуло ... Однозначно плюс!
За монтаж:
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37k
Александр 57 минут назад

Классно!
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7k
tamin Час назад
Женщины потеряли чувство реальности(((
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20k
Виталий Касандров 2 часа назад
В 4 утра обычно ент такого ажиотажа .
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