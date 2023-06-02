Когда пришел позагорать на пляж

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Что может быть приятнее прогулки по краю прибоя! Запах соли, шорох волн, освежающий ветерок, потрясающие виды...
Чего только не увидишь на пляже!
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Правда там никого и не было, тут +9.
Его реакция схожа с той, когда Вовочка узнал что балерины тоже какают.
Даже интересно стало, что это за страна такая "чуднАя"?..
За монтаж:
Классно!