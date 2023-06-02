Киллиан Мбаппе случайно разбил нос зрительнице во время тренировки

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Футболист попал мячом в лицо девушки на трибуне. Килиан, по законам совести, ринулся с врачами к пострадавшей.
После игры Мбаппе вручил ей игровую футболку ПСЖ в качестве извинения.
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Метки: Киллиан Мбаппе Спорт видео разбил нос фанатка футбол
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