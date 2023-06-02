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Киллиан Мбаппе случайно разбил нос зрительнице во время тренировки

Киллиан Мбаппе случайно разбил нос зрительнице во время тренировки

Автор:
02 июня 2023 10:53
Сообщество : Спорт
Метки: Киллиан Мбаппе   Спорт   видео   разбил нос   фанатка   футбол   
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Футболист попал мячом в лицо девушки на трибуне. Килиан, по законам совести, ринулся с врачами к пострадавшей.

После игры Мбаппе вручил ей игровую футболку ПСЖ в качестве извинения.

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Метки: Киллиан Мбаппе   Спорт   видео   разбил нос   фанатка   футбол   
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7  комментариев
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2k
Saplus 40 минут назад
Скоро обычные ежедневные человеческие поступки, которым учили мама с папой, перейдут в ранг новостей. Или уже?
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1k
Mrak OBOY 22 минуты назад
ну а что еще сделать, накосячил, пусть и не специально извинись, а мадам реакцию стоит развивать!
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961
ruslan d 43 минуты назад
Красавец
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