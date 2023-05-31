Житель Сахалина усадил 11-летнего сына за руль Toyota Land Cruiser и отправил покататься на трассу

Малолетний гонщик нагнал страха на проезжающих водителей.
На дороге Южно-Сахалинск - Корсаков сегодня было весело. Одна из участниц движения засняла «Тайоту», за рулём который сидел несовершеннолетний ребёнок.
И он был в салоне один.
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Потом выяснилось, что парню 11 лет, а «порулить» дал ему 37-летний отец. Это выяснили в ГИБДД, когда просмотрели запись и разыскали все причастных. Отец мальчика уверяет, что всё было под контролем: он ехал на машине впереди, на небольшой скорости и с включённой аварийкой. По его словам, усадить сына за руль пришлось из-за непредвиденной ситуации. Но какой - не сознаётся.
Теперь мужчина заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Заодно на него составили административный протокол о неуплаченных ранее штрафах за превышение скорости. Информацию о мальчике передали в отдел по работе с несовершеннолетними.
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