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Житель Сахалина усадил 11-летнего сына за руль Toyota Land Cruiser и отправил покататься на трассу

Житель Сахалина усадил 11-летнего сына за руль Toyota Land Cruiser и отправил покататься на трассу

Автор:
31 мая 2023 16:50
Сообщество : Автомир
Метки: ГИБДД   Сахалин   видео   водитель   мальчик   ребенок   тайота   трасса   
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Малолетний гонщик нагнал страха на проезжающих водителей.

На дороге Южно-Сахалинск - Корсаков сегодня было весело. Одна из участниц движения засняла «Тайоту», за рулём который сидел несовершеннолетний ребёнок.

И он был в салоне один.

Потом выяснилось, что парню 11 лет, а «порулить» дал ему 37-летний отец. Это выяснили в ГИБДД, когда просмотрели запись и разыскали все причастных. Отец мальчика уверяет, что всё было под контролем: он ехал на машине впереди, на небольшой скорости и с включённой аварийкой. По его словам, усадить сына за руль пришлось из-за непредвиденной ситуации. Но какой - не сознаётся.

Теперь мужчина заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Заодно на него составили административный протокол о неуплаченных ранее штрафах за превышение скорости. Информацию о мальчике передали в отдел по работе с несовершеннолетними.


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Метки: ГИБДД   Сахалин   видео   водитель   мальчик   ребенок   тайота   трасса   
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1  комментарий
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Александр Час назад
Случилась непредвиденная ситация, папа оказался идиотом.
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