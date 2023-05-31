В Люберцах мужчина загородил дорогу и напал на водителя скорой

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Люди всего мира пытаются пропускать кареты скорой помощи, но не все на нашей планете люди.
В Люберцах мужчина не пропустил карету скорой помощи и водитель машины посигналил. Водителя легковушки сильно возмутил этот жест и он тут же набросился на шофёра скорой помощи. В конфликт вмешались прохожие и остановили драку.
Позже очевидцы рассказали, что мужчина, который был за рулём легковушки, перекрыл дорогу скорой помощи и отказался отъезжать.
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