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В Люберцах мужчина загородил дорогу и напал на водителя скорой

В Люберцах мужчина загородил дорогу и напал на водителя скорой

Автор:
31 мая 2023 13:08
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водитель   интересное   конфликт   люберцы   скорая помощь   фото   
1942
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Люди всего мира пытаются пропускать кареты скорой помощи, но не все на нашей планете люди.

В Люберцах мужчина не пропустил карету скорой помощи и водитель машины посигналил. Водителя легковушки сильно возмутил этот жест и он тут же набросился на шофёра скорой помощи. В конфликт вмешались прохожие и остановили драку.

Позже очевидцы рассказали, что мужчина, который был за рулём легковушки, перекрыл дорогу скорой помощи и отказался отъезжать.

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Метки: видео   водитель   интересное   конфликт   люберцы   скорая помощь   фото   
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24  комментария
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12k
Rus77 2 часа назад
Не мужчина, а чурка!
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0
Дашка Комиссарова 2 минуты назад
Уже давно пора дать разрешение на отстрел
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353
сергей ремизов 8 минут назад
Таких мудаков надо лишать прав пожизненно.
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5k
pinbalist 8 минут назад
Ну неужели нельзя было его случайно уронить на асфальт? Он бы так лучше урок усвоил.
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−1
Дмитрий Мальченков 11 минут назад
[мат] бородатое привык ска на ослах на месте разворачиваться
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4k
Vlamir 16 минут назад
Давно пора приравнять скорую, пожарных и службы газа к полиции, с равными полномочиями и ответственностью!
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1k
Mrak OBOY 22 минуты назад
надеюсь такой же чурка перекроет дорогу скорой когда к его родным она будет ехать.
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
и опять овцеёб на дороге баранит!!!!
департировать суку со всей семьей !!!

рано этих обезьян из аулов выпускать
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623
Exciter Полчаса назад
А на чёрное уже поставили?
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2k
Alex 38 минут назад
И опять грязная обезьяна.
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353
устал я от вас 43 минуты назад
Ну какой же это мужчина? Это же представитель отряда плацентарных млекопитающих и именно для таких у бригады должен быть УВЫШ-5 с мощным седативным.
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15k
Smiley 52 минуты назад
Чтоб к этому утырку скорую так же НЕ пропустили!!!!!!!
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5k
sirv 58 минут назад
Надеюсь, что скорая к его матери ехала с инсультом, которое выплюнула это животное. И они опоздали!
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3k
Natalia 59 минут назад
Где автор мужчину увидел?
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9k
МихА 2 часа назад
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6k
Станислав 2 часа назад
Хочется, чтобы когда у этого чуркобеса будет неладно со здоровьем, его друг по жопе также не пропустил карету и этот пес здох как бешеное животное.
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13k
Shtoppi 2 часа назад
звука нет, чтобы никто не понял что агрессор из тех, чью национальность сейчас принято не произносить?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334703



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