Подрастающий суперзлодей

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Разговор двух девочек с типичным для сестёр финалом. Из девочки вырастет отличный суперзлодей.
Несколько десятков лет спустя:
- Дорогая, можно мне с мужиками в бар?
- Повтори это медленно и добавь слово "пожалуйста".
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