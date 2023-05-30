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Подрастающий суперзлодей

Подрастающий суперзлодей

Автор:
30 мая 2023 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Сёстры   Юмор   видео   дети   разговор   
1181
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Разговор двух девочек с типичным для сестёр финалом. Из девочки вырастет отличный суперзлодей.

Несколько десятков лет спустя:
- Дорогая, можно мне с мужиками в бар? 
- Повтори это медленно и добавь слово "пожалуйста".

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Метки: Прикол   Сёстры   Юмор   видео   дети   разговор   
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7  комментариев
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2k
Егор Час назад
Они обе вдобавок и говорить нормально не умеют, чё-то мычат нечленораздельное как две дикарки- островитянки. Если бы не титры - вообще непоятно от чем разговор.
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19k
anpetrof 20 минут назад
Финал не полный. Мелкая под конец должна была взять что-то потяжелее и треснуть старшую по голове - вот тогда это настоящий суперзлодей
!
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53k
dima423 22 минуты назад
трольчатина мелкая))
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15k
Majul Час назад
Сдается мне, подобное она не сама придумала.
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929
ruslan d Час назад
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