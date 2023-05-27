Мигрант с ножом пытался штурмовать квартиру среди белого дня

Мужчина карабкался по балконам с длиннющим ножом. По какой-то невиданной причине он решил штурмом брать чужую квартиру. На улице собралось приличное количество жильцов дома, люди вызвали полицию и стали наблюдать как полицейские пытаются задержать мигранта.
Русский язык он не знал, поэтому договариваться с ним было крайне сложно, требования сотрудников полиции он тупо не понимал. После того как его удалось выкурить с балкона, он начал бросаться на сотрудников полиции с ножом как дикий зверь в клетке.
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НО... "Русский язык он не знал..." - а тому, кто "позволил" ему здесь находится - коня шоколадного? Или таки на соседние нары?
люлей и на нары овцеёба
Сейчас опять власти точикистона посла России на ковер вызовут и выразят ему обеспокоенность. после чего перед ним извиняться и отпустят.