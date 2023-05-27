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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 319 постов • 24 подписчика подписаться
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Мигрант с ножом пытался штурмовать квартиру среди белого дня

Мигрант с ножом пытался штурмовать квартиру среди белого дня

Автор:
27 мая 2023 09:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Клин   Мигрант с ножом   видео   люди   мигрант   нож   штурм квартиры   
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Мужчина карабкался по балконам с длиннющим ножом. По какой-то невиданной причине он решил штурмом брать чужую квартиру. На улице собралось приличное количество жильцов дома, люди вызвали полицию и стали наблюдать как полицейские пытаются задержать мигранта.

Русский язык он не знал, поэтому договариваться с ним было крайне сложно, требования сотрудников полиции он тупо не понимал. После того как его удалось выкурить с балкона, он начал бросаться на сотрудников полиции с ножом как дикий зверь в клетке.


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Метки: Клин   Мигрант с ножом   видео   люди   мигрант   нож   штурм квартиры   
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14  комментариев
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16k
Patmaz Час назад
Весеннее обострение у зверьков
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5k
pinbalist Минуту назад
Пинать не по ноге надо было, а по его тупой голове.
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2k
lihaci 2 минуты назад
Чёт как-то нежно его приняли, слишком нежно.
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6k
Duckk 21 минуту назад
С макакой понятно, на нары...
НО... "Русский язык он не знал..." - а тому, кто "позволил" ему здесь находится - коня шоколадного? Или таки на соседние нары?
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1k
SmartCat101 24 минуты назад
черножопый страной ошибся - это вам не пиндосия
люлей и на нары овцеёба
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13k
Святослав Полчаса назад

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350
Дима Новосельский Полчаса назад
Какое разочарование у ментов и МЧСников,когда он только одну ногу через перила перенёс,вот если бы был более резв и тигром влетел и вырезал людей в квартире...
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9k
SuperTroll 40 минут назад
Пристрелить бешенную обезьяну, да и всё
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13k
Shtoppi 41 минуту назад
жаль этот придурок не нае_нулся с высоты.
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2k
Alex 46 минут назад
Если эта дура сдавала черным хату, то так ей и надо.
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32k
АнтонПолднев 49 минут назад
Чувака можно понять. За всю свою короткую и никчёмную жизнь он кроме избушек из навоза и соломы, и жопы осла, ничего не видел. А тут дома выше одного этажа, шайтан-арба по дорогам сама ездит. Такой стресс не каждый сможет стойко пережить. Выход один - на родину, в самый дальний аул.
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