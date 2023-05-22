Неприятный сюрприз для фермера

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Во время посещения курятника в ночное время перед фермером предстала довольно жуткая картина. Соседи птиц не оценили неожиданный визит человека и бросились врассыпную.
Фермер запечатлел многочисленных соседей птиц, разбегающихся в разные стороны.
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