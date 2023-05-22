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Неприятный сюрприз для фермера

Неприятный сюрприз для фермера

Автор:
22 мая 2023 10:45
Сообщество : Животные
Метки: видео   грызуны   животные   курятник   птицы   фермер   
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Во время посещения курятника в ночное время перед фермером предстала довольно жуткая картина. Соседи птиц не оценили неожиданный визит человека и бросились врассыпную.

Фермер запечатлел многочисленных соседей птиц, разбегающихся в разные стороны.

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Метки: видео   грызуны   животные   курятник   птицы   фермер   
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4  комментария
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Жуть. Что же это за фермер, если в таком состоянии содержит хозяйство? Такое впечатление, что он разводит не кур, а разводит крыс и тараканов на курах как на питательном субстрате.
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6k
Smolny 38 минут назад
Один из Ларисье в конце даже ринулся чистить кабину оператору: типа "Куле ты свет включил?!"
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20
Человек Разумный 2 часа назад
Огнемет, срочно нужен огнемет.
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Себастьян Перейра

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