В Люберцах охранник заступился за девушку и выстрелил в мигранта

Теперь его проверяет полиция.
Стрельба случилась ещё в четверг, 18 мая, на территории городского округа Люберцы. Там находится садовое некоммерческое товарищество, которое охраняет ЧОП. И его сотруднику на пульт поступил сигнал: идёт драка возле автобусной остановки. Охранник пришёл туда и увидел девушку и двух мигрантов. Дама попросила помочь, потому что «ей не дают проходу».
Тогда ЧОПовец достал травмат «Хорхе», сделал предупредительный в воздух. А когда это не подействовало - открыл огонь по дебоширам. Один из них получил ранение в живот и ногу. Позже его увезли в больницу.
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Теперь полиция выясняет - насколько правомерным было применение оружия охранником.
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Ранее жители этого района записали обращение к правительству, с просьбой запретить въезд мигрантов и что 70-80% Котельников составляют таджики.
Жители рассказали что мигранты пристают к русским девушкам, мусорят, ведут себя по-хамски, а на замечание начинают оскорблять.
Весь район оцепили МВД и провели зачистки.
Проверяет она плять. Дайте мужику медаль и всё
Бывает
Они уже 20-30 лет как корни пускают и скоро вас выдворять начнут