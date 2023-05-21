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В Люберцах охранник заступился за девушку и выстрелил в мигранта

В Люберцах охранник заступился за девушку и выстрелил в мигранта

Автор:
21 мая 2023 20:16
Сообщество : Криминал
Метки: Дебоширы   Девушка   больница   видео   люберцы   мигранты   охранник   полиция   травмат   чоп   
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Теперь его проверяет полиция.

Стрельба случилась ещё в четверг, 18 мая, на территории городского округа Люберцы. Там находится садовое некоммерческое товарищество, которое охраняет ЧОП. И его сотруднику на пульт поступил сигнал: идёт драка возле автобусной остановки. Охранник пришёл туда и увидел девушку и двух мигрантов. Дама попросила помочь, потому что «ей не дают проходу».

Тогда ЧОПовец достал травмат «Хорхе», сделал предупредительный в воздух. А когда это не подействовало - открыл огонь по дебоширам. Один из них получил ранение в живот и ногу. Позже его увезли в больницу.

Теперь полиция выясняет - насколько правомерным было применение оружия охранником.

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Метки: Дебоширы   Девушка   больница   видео   люберцы   мигранты   охранник   полиция   травмат   чоп   
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21  комментарий
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49k
Мойша Час назад
Не понял? Этого чмошника-осло@ба еще и лечить за НАШИ НАЛОГИ?
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2k
Василий Афиногенов 7 минут назад
началось???пора???
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31k
koleos72 13 минут назад
На видео видно как джамшутов принимают, а в посте ничего об этом не сказано! Они что, на подмогу прибежали? Или их с общаги принимают?
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37
TDH 15 минут назад
мигрантов надо у....ть
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1k
Rom 16 минут назад
Что там проверять то? Естественно, что всё было правильно и правомерно!
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6k
Умница-красавица 19 минут назад
Это называется «чоповец здорового человека». У нас в ЖК какие-то упыри сидят, на все один ответ- мы не уполномочены. А с парковки велики пропадают(((
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55k
Олег 21 минуту назад
наградить-бы человека! А Джамшутов оплатить премию ему. И всех в родной аул!
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141
EDRENA ZA NOGU Полчаса назад
Охранника наградить, чурок отп.. тьху... больно побить ногами по ослиным рожам и выкинуть ьв их кишлаки вместе с семьями и сраной диаспорой (по сути ОПГ).
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924
Igor Grishaev Полчаса назад
Всё смешалось в доме Облонских. Это мигранта полицейские должны были сволочь в КПЗ и там выяснять.
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35k
russger Полчаса назад
"Теперь его проверяет полиция"

Проверяет она плять. Дайте мужику медаль и всё
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7k
Кружок Полчаса назад
Нихрена не понял, причём тут это видео?
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12k
Rus77 Полчаса назад
Орден охраннику!!!
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282
Liberman Полчаса назад
Да я и нок-аут отправлял чурбаньё, и из травмата, и газом с последующими_[мат]юлями по башке. Все всегда молчаливо камеры трут... Тут, видать, скорая, вызов....
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269
Graf Otodrakula Liberman Полчаса назад
Судя по твоей погремухе ты чурбаньё с бабушкиными пирожками перепутал
Бывает
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1k
Sanek Полчаса назад
Охранник молодец. Его надо оправдать, а обезьян выдворить из страны.
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269
Graf Otodrakula Sanek Полчаса назад
Проснулся
Они уже 20-30 лет как корни пускают и скоро вас выдворять начнут
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