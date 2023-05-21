В Люберцах охранник заступился за девушку и выстрелил в мигранта

Стрельба случилась ещё в четверг, 18 мая, на территории городского округа Люберцы. Там находится садовое некоммерческое товарищество, которое охраняет ЧОП. И его сотруднику на пульт поступил сигнал: идёт драка возле автобусной остановки. Охранник пришёл туда и увидел девушку и двух мигрантов. Дама попросила помочь, потому что «ей не дают проходу».

Тогда ЧОПовец достал травмат «Хорхе», сделал предупредительный в воздух. А когда это не подействовало - открыл огонь по дебоширам. Один из них получил ранение в живот и ногу. Позже его увезли в больницу.