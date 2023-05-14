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В Челябинске самокатчик сбил пенсионерку

В Челябинске самокатчик сбил пенсионерку

Автор:
14 мая 2023 09:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   пенсионерка   самокатчик   сбил   фото   челябинск   
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Мужчина проводил женщину до подъезда, а потом скрылся с места ДТП. Пенсионерка получила множество травм.

Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина ехал на самокате, мощность которого превышает 250 Ватт. Прав у него не оказалось. На самокатчика составили административные протоколы и арестовали на 10 суток.


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Метки: видео   пенсионерка   самокатчик   сбил   фото   челябинск   
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20  комментариев
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14k
FatZilla Час назад
Мне одно непонятно, если встать на самокат, то зрения лишаешься что ли? Или он смотрит под колеса только, а не вперед. Видно же бабулька наискосок идёт, притормозить не проблема вообще, если ты не слепой крот и не смотришь в любые стороны кроме хода движения.
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55k
Олег Час назад
а если их всех на 10 суток сажать, у кого прав нет?
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3k
Pijavka Час назад
Я смотрю, агрессирующему стаду указали на нового врага. Точно, конечно же все беды на дорогах от самокатчиков. Но не путать с прокатными самокеками, тех трогать нельзя, те денюшку кому надо приносят немалую.
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22k
ЦСКА 2 часа назад
Если бы не очевидцы, эта гнида слиняла бы сразу! Видно как он ногу со своей сраной повозки убирает с целью слиться побыстрее!
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