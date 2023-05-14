В Челябинске самокатчик сбил пенсионерку

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Мужчина проводил женщину до подъезда, а потом скрылся с места ДТП. Пенсионерка получила множество травм.
Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина ехал на самокате, мощность которого превышает 250 Ватт. Прав у него не оказалось. На самокатчика составили административные протоколы и арестовали на 10 суток.
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Метки: видео пенсионерка самокатчик сбил фото челябинск
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А так вот:
А то, кто бы не был виноват, а водитель - крайний. Плати ему за лечение.
А то, что это вампиры в квадрате, никого не интересует.
А ОСАГО у них есть?
А то жди выплаты годами и то, через суд.